Miló Viki válása óta pszichológushoz jár: „Dolgozom rajta, hogy túllépjek a traumán”

Tavaly szerepelt a TV2-n Miló Viki a Házasság első látásra című realityben, ahol végül nem találta meg a boldog párkapcsolatot. Viszont előjött egy mélyen eltemetett emléke arról, hogy amikor 14-15 éves volt, egy idős férfi erőszakoskodott vele. A hot! magazinnak erről is mesélt a bajnoknő.

Miló Viki változatlanul remek formában van

Fotó: Knap Zoltán / hot! magazin/Archív

A tavalyi évem nem volt annyira jó, főképp azért, mert férjhez mentem. Tanultam belőle sokat, és remélem, hogy az idei év sokkal jobb lesz. Felszínre került egy trauma a házasságom során, amikor a férjem nem értette, hogy a nem az nemet ­jelent. A gyerekkori abúzust nagyon ­mélyen eltemettem magamban, nem ­emlékeztem rá. Jelenleg pszichológushoz járok, dolgozom rajta, hogy túllépjek a traumán.

Miló Viki párja nélkül is boldog

A műsorban tehát nem lelt szerelemre a karate-, kungfu- és ökölvívó-világbajnok. Most sincs barátja, de ettől függetlenül remekül érzi magát, nincs kapcsolatfüggősége.

Most elképzelhetetlen, hogy párkapcsolatom legyen, nem vagyok nyitott rá. Remélem, hogy eljön az idő, amikor minden megoldódik, és újra az leszek. Rengeteg barátom van, sokat vagyok velük, mindenben támogatnak.

Gyerekkorában a testnevelés volt a kedvenc tantárgya, ebből mindig ötös volt az iskolában. Egészségügyi szakközépiskolában végzett, ott a matekkal és a fizikával küzdött kissé, majd elhatározta, hogy testnevelő tanár lesz – felvették főiskolára, majd egyetemre.

Miló Viki sokat mozog, edzéseket is tart

Fotó: hot! magazin/Szabolcs László

Miló Viki betegsége legyőzhető

A sporttal járó megterhelés kapcsán főként ízületi sérüléseim voltak. A legsúlyosabb az volt, amikor a bal vállamban hátul volt szakadás, sajnos hatszor szúrták szteroiddal. Az utolsó két világbajnoki mérkőzésem előtt már tudtam, hogy orvoshoz kell mennem, mert másképp nem bírom végigedzeni a felkészülést, olyan terhelésnek volt kitéve a bal kezem. Most szerencsére teljesen jól vagyok, a bőrrák miatt viszont negyedévente kontrollra járok.

Viki mindennap edz, folyamatosan jelen van az életében a sport. Személyi trénerként és bokszedzőként napi kétszer-háromszor tréningezik a tanítványokkal.

„A rendszeres mozgás fontos, mert máshoz van szokva a szervezetem, mint egy átlagemberé. Ha nem kardiózom minimum napi egy-másfél órát, az meglátszik a súlyomon. Összegezve: boldog vagyok, és világbajnokságra készülök a kutyáimmal, ahol a fajta legkiválóbb példányait keresik, amelyek a legalkalmasabbak a tenyésztésre. Júniusban újra ringbe lépünk!” – lelkesedett a tréner, aki sokaknak példakép tudott lenni.