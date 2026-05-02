Kulcsár Edina döntött: Külön utakon jár a gyerekeivel, de nagyon jó oka van rá

A sztáranyuka mindig nyíltan beszél a szülőség örömeiről és nehézségeiről, voltaképp mindenről, amire a követői kíváncsiak. Kulcsár Edina és G.w.M összesen hat gyermeket nevelnek a mozaikcsaládjukban. Két közös babájuk, Amara és Dion mellett a korábbi házasságaikból született gyermekeik is velük élnek, így a mindennapok náluk folyamatos szervezést és komoly logisztikát igényelnek. Edina a minap egy friss Instagram-videóban árulta el követőinek, mit tart a legfontosabbnak egy ekkora famíliában, és hogyan igyekszik ezt a gyakorlatban is megvalósítani.

Kulcsár Edina gyerekei közül Amara és Dion van G.w.M-től (Fotó: archív / hot! magazin)

Erre a döntésre jutott Kulcsár Edina

A sztáranyuka bemutatta az új nevelési módszerét, és rögtön Amarával kezdte a sort. Egy olyan helyre vitte el kislányát, ahol még ő is többször megfordult gyerekként, a videójában pedig teljes betekintést az együtt töltött napjukba.

Csodálatos dolog, hogy ennyi gyermekem van, de bizonyos szempontból kihívás is. Nagyon tudatosan oda kell figyeljek, hogy mindegyikkel minőségi időt töltsek. Korábban megfogadtam, hogy minden gyermekemet elfogom vinni külön-külön programra, ahol kettesben tudok velük lenni, és ahol nincsen másik tesó, aki elterelhetné a figyelmem

– kezdte Kulcsár Edina, aki megmutatta melyik helyre jutott a választása: „Anyukám nagyon sokszor vitt gyerekként a gellérthegyi csúszdaparkba, így innen jött az ötlet, hogy Amarát ide viszem. Az én gyerekkoromba még nem így nézett ki, de rengeteg boldog pillanatot köszönhetek neki.”

Edina és Márk hat gyereket nevelnek mozaikcsaládban (Fotó: Bánkúti Sándor)

Kulcsár Edina gyermekei a legfontosabbak számára

G.w.M felesége rendszeresen indít kérdezz-feleleket a közösségi oldalán, ahol a leggyakrabban az anyaság témakörében osztja meg őszinte tapasztalatait. Amikor az egyik követője arról faggatta, hogyan bírta ki a babás időszak kimerítő és álmatlan éjszakáit, Edina nem szépítette a valóságot, kendőzetlen őszinteséggel válaszolt a nehézségekről.

Az éjszakázásokból merítem az önbizalmamat. Az a tudat, hogy mindent kibírok és képes vagyok megoldani, számomra olyan, mintha szupererőm lenne. Nem mondom, hogy nem borultam ki néha, de valahogy mindig túllendültem rajta. Most is vannak nehezebb éjszakák, de már egészen másként állok hozzájuk

– mesélte Kulcsár Edina Instagramján. Azt is elárulta, hogy a kicsik egy ideig velük aludtak, de mára külön szobájuk van, és bár hiányoznak mellőle, úgy véli, ez az élet rendje.