Horror az étteremben: késes támadó sebesített meg több embert

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 20. 11:07
Megsebesült két japán és egy kínai állampolgár egy sanghaji késes támadásban kedden - erősítette meg a kínai külügyminisztérium.

Kuo Csia-kun külügyi szóvivő szerdai sajtótájékoztatóján közölte: a támadást egy "mentális betegséggel küzdő személy" követte el egy étteremben.

A sebesülteket azonnal kórházba szállították ellátásra, a gyanúsítottat pedig a rendőrség őrizetbe vette

- mondta a szóvivő.

Késes támadás történt egy étteremben / Illusztráció: ChiccoDodiFC / Shutterstock 

A korábbi sajtójelentések szerint a támadás Sanghaj Pudong negyedében, egy kereskedelmi épületben működő japán étteremben történt. A helyi hatóságok tájékoztatása szerint egy 59 éves férfi gyümölcsvágó késsel sebesített meg három embert.

A Kyodo japán hírügynökség keddi beszámolója szerint a két japán sebesültet kórházba szállították. Egyikük vezető beosztású alkalmazott egy japán vállalatnál, amelynek irodája az épületben található.

A japán kormány a jelentések szerint arra kérte Pekinget, hogy garantálja a Kínában élő japán állampolgárok biztonságát.

A kínai nagyvárosokban az utóbbi években megszaporodtak a késes támadások. 2024 júniusában egy kínai férfi késsel megsebesített három embert, köztük két japán állampolgárt is, majd szeptemberben a dél-kínai Sencsenben késsel megöltek egy tízéves japán fiút, ami komoly aggodalmat váltott ki a Kínában élő japán közösség körében. Az elkövetőket tavaly januárban halálbüntetésre ítélték – írja az MTI.

