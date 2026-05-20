„Anyaként azt hittem, normális a kimerülés: rákos voltam”

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 20. 11:00
A fiatal nő nem hitte, hogy tartós fáradtság komoly problémát vetít előre.

Vastagbélrákkal diagnosztizálták azt a kétgyermekes anyukát, Laurát, akit mindössze 38 éves korában ért a sokkoló kórmegállapítás azok után, hogy egyetlen tünete volt csak valójában, azt pedig figyelmen kívül hagyta. Történetét, mióta küzd a kórral TikTokon dokumentálja, ahol már közel 20 ezer követővel rendelkezik. Mint ott elárulta, tavaly nyáron érkezett a diagnózis és azóta már négy kemoterápiás kezelésen is átesett. 

Tartós fáradtsággal küzdött: rákos volt. Fotó: PeopleImages

Ez a rákos beteg anya legnagyobb bánata

Laura egyik legutóbbi videójában arról mesélt, hogy a rák jelének egy tünetét ő teljesen normálisnak vélte. Ha tudja, hogy az mit vetít előre, mindent teljesen máshogy csinált volna: 

38 évesen diagnosztizáltak nálam harmadik stádiumú vastagbélrákot, és a legnagyobb megbánásom az, hogy nem hallgattam a testemre. Állandóan fáradt voltam, de azt hittem, ez teljesen normális. Szerintem sokan, főleg a dolgozó szülők, akiknek kisgyerekeik vannak, úgy gondolják: »Persze, hogy fáradt vagyok. Nagyon kicsi gyerekeim vannak, dolgozom, egyetlen pillanatra sem állok meg, hát hogyne lennék fáradt?« Csakhogy a testemközben valójában azt próbálta üzenni nekem, hogy valami nagyon nincs rendben. Ha hamarabb megyek orvoshoz, akkor lehet, hogy  korábbi stádiumban észrevették volna, és talán elkerülhettem volna például a kemoterápiát. Ez a legnagyobb bánatom

- mesélte kiemelve, tényleg a tartós kimerültsége volt az egyetlen tünete a halálos kórnak. Épp ezért minden követőjét arra figyelmeztette, ne hagyják figyelmen kívül azt sem:

Ha úgy érzed, teljesen ki vagy merülve, és ez már a mindennapi életedre is hatással van még akkor is, ha eleget alszol, akkor kérlek, tekintsd ezt jelnek arra, hogy kivizsgáltasd magad. Menj el vérvizsgálatra, beszélj a háziorvosoddal, és próbáljátok kideríteni, miért vagy ennyire fáradt. Ne hallgass rájuk egyből, ha azt mondják, vérszegény vagy. Kérj akkor további teszteket

- idézte őt a Mirror felsorolva a vastagbélrák további, jellemző tüneteit:

  • megváltozott székelési szokások
  • gyakoribb vagy ritkább székelési inger
  • vér a székletben, amely piros vagy fekete lehet
  • végbélvérzés
  • olyan érzés, mintha még mindig wc-re kellene menni
  • hasi fájdalom
  • csomó a hasban
  • puffadás
  • megmagyarázhatatlan fogyás
  • állandó fáradtság vagy légszomj
@itslauraunfiltered I would done things A LOT differently #bowelcancer #bowelcancerawarness #cancerwarrior ♬ original sound - L A U R A

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
