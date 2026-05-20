Riadalom a II. kerületben: létrával kellett kimenteni egy embert, tűz ütött ki egy budai lakásban

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy tűz keletkezett egy társasház egyik második emeleti lakásában, Budapest II. kerületében, a Fillér utcában. A megosztott információk szerint egy ágy és a környezete égett mintegy négy négyzetméteren.
A fővárosi hivatásos tűzoltók egy embert az ablakon keresztül létrával kimenekítettek az égő ingatlanból
– közölték.
A tűzoltók egy vízsugárral eloltották a tüzet, majd megkezdték az utómunkálatokat, a rózsadombi önkéntes tűzoltók is a helyszínen vannak. Azt is elárulták, hogy a beavatkozás alatt egy időre lezárták az utca érintett szakaszát.
