Ezek a Balaton legjobb kilátói, ahonnan csodás a panoráma

A magyar tenger nemcsak a vízparti pihenésről szól, a környék számos kiváló túraútvonallal, nevezetességgel is büszkélkedik, a környező dombokon, erdők mélyén és hegytetőkön sorakozó kilátók pedig egészen új arcát mutatják a tónak. Egy-egy kiadós kirándulás után valamelyik kilátópontnál megpihenve a festői panoráma szinte hívogat egy hosszabb szemlélődésre. Cikkünkben csokorba szedtük a Balaton legjobb kilátóit.

Legyen szó modern építészeti csodáról vagy régmúlt időket idéző faépítményről, minden kilátó más és más hangulatot közvetít. A gyalogtúrák, kerékpáros utak mentén elérhető helyszínek között mindenki talál kedvére valót, ahonnan elképesztő kilátásban lehet része.

Összegyűjtöttük a legjobb balatoni kilátókat, hogy legközelebb ne csak a strandtörölköződet, hanem a túracipődet is csomagold be. A látvány garantáltan megéri a fáradságot – és még a fényképezőgéped sem marad munka nélkül.

Alsóörs, Csere-hegyi kilátó

A Csere-hegyi kilátó a Balaton-felvidéken, Alsóörs közelében található, és 1935-ben épült permi vörös homokkőből, Padányi Gulyás Jenő tervei alapján. Ez volt a Balaton-felvidék első kőből emelt kilátója, mely hamar a kirándulók kedvencévé vált.

Az évtizedek során leromlott állapota miatt 1998-ban bezárták, majd a helyi összefogásnak köszönhetően 2001-ben megkezdődött a felújítása. A munkálatok során a tornyot megtoldották egy fa szerkezettel, így ma 11,5 méter magas. A környezetét is fejlesztették: kiállítótér, gondnoki ház és egy büfé is épült mellé.

Badacsony, Kisfaludy-kilátó

A Badacsony tetején álló Kisfaludy-kilátó 437 méteres tengerszint feletti magasságával a Balaton egyik legmagasabban épült kilátópontja. A mai, modern acélszerkezetes tornyot 2012-ben adták át, a korábbi, fából készült kilátó helyén. Nevét Kisfaludy Sándor költőről kapta, aki szorosan kötődött a Badacsonyhoz.