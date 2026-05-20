Ezek a legjobb balatoni kilátók

Ezek a Balaton legjobb kilátói, ahonnan csodás a panoráma

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 20. 11:15
Akár a természetjárás, a túrázás, akár a fotózás vonz, a Balaton környéki kilátók minden érzékszervedet kényeztetik. A tó kéklő víztükre, a lankás dombok és a végtelen égbolt látványa egészen új perspektívából mutatkozik meg, ha szívesen mászol meg néhány lépcsőt. Mutatjuk a Balaton legjobb kilátóit, ahová mindenképpen megéri felmászni – nemcsak a panoráma, hanem az élmény miatt is.
Etédi Alexa
A magyar tenger nemcsak a vízparti pihenésről szól, a környék számos kiváló túraútvonallal, nevezetességgel is büszkélkedik, a környező dombokon, erdők mélyén és hegytetőkön sorakozó kilátók pedig egészen új arcát mutatják a tónak. Egy-egy kiadós kirándulás után valamelyik kilátópontnál megpihenve a festői panoráma szinte hívogat egy hosszabb szemlélődésre. Cikkünkben csokorba szedtük a Balaton legjobb kilátóit.

A Balaton legjobb kilátóiból elénk táruló panorámák megérnek egy kirándulást.
Fotó: wikipedia
  • A Balaton környéki kilátók változatos hangulatot és egyedülálló panorámát kínálnak a tanúhegyektől a tópartig.
  • Több túraösvény és kerékpárút is könnyen elérhetővé teszi a legszebb magaslatokat, családoknak és tapasztalt kirándulóknak egyaránt.
  • Modern acéltornyok, felújított kőkilátók és hangulatos faépítmények mutatják meg a magyar tenger legszebb arcát.

Legyen szó modern építészeti csodáról vagy régmúlt időket idéző faépítményről, minden kilátó más és más hangulatot közvetít. A gyalogtúrák, kerékpáros utak mentén elérhető helyszínek között mindenki talál kedvére valót, ahonnan elképesztő kilátásban lehet része.

Összegyűjtöttük a legjobb balatoni kilátókat, hogy legközelebb ne csak a strandtörölköződet, hanem a túracipődet is csomagold be. A látvány garantáltan megéri a fáradságot – és még a fényképezőgéped sem marad munka nélkül.

Alsóörs, Csere-hegyi kilátó

A Csere-hegyi kilátó a Balaton-felvidéken, Alsóörs közelében található, és 1935-ben épült permi vörös homokkőből, Padányi Gulyás Jenő tervei alapján. Ez volt a Balaton-felvidék első kőből emelt kilátója, mely hamar a kirándulók kedvencévé vált.

Az évtizedek során leromlott állapota miatt 1998-ban bezárták, majd a helyi összefogásnak köszönhetően 2001-ben megkezdődött a felújítása. A munkálatok során a tornyot megtoldották egy fa szerkezettel, így ma 11,5 méter magas. A környezetét is fejlesztették: kiállítótér, gondnoki ház és egy büfé is épült mellé.

Badacsony, Kisfaludy-kilátó

A Badacsony tetején álló Kisfaludy-kilátó 437 méteres tengerszint feletti magasságával a Balaton egyik legmagasabban épült kilátópontja. A mai, modern acélszerkezetes tornyot 2012-ben adták át, a korábbi, fából készült kilátó helyén. Nevét Kisfaludy Sándor költőről kapta, aki szorosan kötődött a Badacsonyhoz.

A Kisfaludy-kilátó fák gyűrűjében.
Fotó: © Wikipédia - József Preiszler

A 18 méter magas kilátóból páratlan körpanoráma nyílik a Balatonra, a Tapolcai-medencére és tiszta időben akár a Somogyi-dombságra is. A kilátóhoz jól kiépített, táblákkal jelzett túraösvény vezet, így gyalogosan is könnyen megközelíthető a Badacsony lankáin keresztül.

Balatonboglár, Gömbkilátó

A balatonboglári Gömbkilátó az egyik legkülönlegesebb kilátó a Balaton környékén, amely futurisztikus, geodéziai kupolaformájával messziről is feltűnik. Az eredetileg az 1958-as brüsszeli világkiállításra tervezett acélszerkezetet 1963-ban állították fel a Várdomb tetején. A Gömbkilátó nemcsak építészeti különlegesség, hanem Balatonboglár és a déli part ikonikus jelképévé is vált.

A Gömbkilátó a fák lombja felett.
Fotó: wikipedia

Az 15 méter magas kilátóból körpanoráma nyílik a Balaton déli partjára, valamint a túlparti tanúhegyekre is. A kilátó este hangulatos kivilágítást kap, így sötétedés után is látványos. A környéke parkosított, mellette kalandpark, bobpálya és tanösvény is várja a látogatókat.

Balatonfűzfői kilátó

A Balatonfűzfői kilátó a BalatoniBob Szabadidőpark területén található, de szabadon megközelíthető és ingyenesen látogatható. A 15 méter magas, öt szintes, fából készült építményből lenyűgöző panoráma nyílik a Balaton keleti medencéjére, tiszta időben akár a Kőröshegyi Völgyhíd is látható.

A kilátó egyediségét a természetes fa és üveg anyagok harmonikus kombinációja adja. A szabadidőparkban további szórakozási lehetőségek, mint bobpálya, játszótér és fitneszpark is várják a látogatókat. A kilátó könnyen megközelíthető akár gyalogosan, akár autóval, így ideális célpont egy családi kiránduláshoz vagy egy rövidebb balatoni pihenőhöz is.

Balatongyörök, Batsányi-kilátó

A Balatongyörök feletti Pap-hegy csúcsán, a 448 méter magas Boncsostetőn található a Batsányi-kilátó, amely 2014-ben teljesen újjáépült. A három szintes, faépítésű kilátó névadója Batsányi János költő, aki több szállal is kötődött a Balatonhoz: Tapolcán született, iskolái egy részét pedig Keszthelyen végezte.

A balatongyöröki Batsányi-kilátó háttérben a Balatonnal.
Fotó: wikipedia

A kilátóból páratlan kilátás nyílik a Szigligeti-öbölre és a környező tanúhegyekre. A körpanoráma északi részén a Keszthelyi-hegység hullámos vidéke nyúlik el, míg dél felé Balatongyörök és Vonyarcvashegy házai láthatók. A kilátóhoz vezető túraútvonalak jól jelzettek, és a környéken további két kilátó, a Szépkilátó és a Bél Mátyás-kilátó is könnyen elérhető, így egy kellemes túra keretében mindhárom megtekinthető.

Lesenceistvándi kilátó

Az aprócska, új építésű, a vallási és kulturális turizmust támogató fejlesztés részeként elkészült Lesenceistvándi kilátó a település szőlőhegyén, a Mária-hegyen található, közvetlenül a Szűz Mária-kápolna mellett, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik a Tapolcai-medencére és a Balaton-felvidék tanúhegyeire.

A kápolna építésének idejét homály fedi, de egy 1867-es dokumentumban a Sólyomi család engedélyt kért egy kápolna építéséhez a hegyen, így valószínű, hogy az épület az 1870-es években készült el. A terület megközelíthető a Tapolcát Várvölggyel összekötő útról, a Lesenceistvándi szőlőhegy táblánál, vagy magából Lesenceistvánd faluból is.

Nézd meg videón is a legszebb balatoni kilátókat:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
