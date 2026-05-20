„Fejbevágott a hír” - Till Attila is elbúcsúzott Scherer Pétertől

Kedden az egész országot letaglózta a szomorú hír, hogy 64 éves korában elhunyt a legendás színész, Scherer Péter. Rengetegen gyászolják őt, számtalan híresség is elbúcsúzott tőle a közösségi oldalakon, most pedig a TV2 sztárja, Till Attila reagált a színművész megrendítő halálhírére a saját oldalán.

Tilla egy fekete-fehér fotóval emlékezett meg Scherer Péterről, akitől kedves szavakkal búcsúzott a közösségi oldalán – az írásból érezni, hogy Till Attila is nagyon tisztelte és szerette az elhunyt színészt, aki hatalmas űrt hagyott maga után és sokaknak hiányzik.

Nagyszerű színész, egy igazi őstehetség, rendkívül érdekes, impulzív ember, akivel mindig erős élmény volt találkozni. Tegnap fejbevágott a hír, nagyon sajnálom, hogy így alakult, nyugodj békében Scherer Péter!

– írta a közösségi oldalán Till Attila.