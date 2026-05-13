Kökény Attila különleges barátságra talált: „Ő mindig jót akar nekem”

Kevés olyan páros van a hazai zenei életben, akik között ennyire különleges összhang alakult ki az évek során, mint Kökény Attila és Rakonczai Viktor között. A két zenész nemcsak a színpadon pendülnek egy húron, hanem a magánéletben is szoros barátság köti össze őket.

Kökény Attila és Rakonczai Viktor nem csak kollégák, hanem barátok is (Fotó: Tóth Erika)

Kökény Attila és Rakonczai Viktor rendszeresen utaznak együtt

A rajongók sokszor csak a színpadon látják azt a könnyedséget és összhangot, amivel együtt dolgoznak, ám a háttérben rengeteg közös élmény és kölcsönös bizalom húzódik meg. Viktor és Attila ugyanis nemcsak zenélni szeret együtt, hanem utazni is, ahova ilyenkor a feleségeikkel közösen mennek – ráadásul a kettőt gyakran össze is kötik.

– mesélte lapunknak Rakonczai Viktor.

„Sokszor koncerttel kötjük össze ezeket az utakat, így mondhatni olyanok, mint a tanulmányi kirándulások. Most például Skóciában voltunk a családjainkkal, ami alapból a felesége, Aranka által szervezett meglepetésút volt Attila születésnapjára. Nekünk minden egyes koncert egy élmény, de közben inspiráció is. Rengeteget beszélgetünk zenéről, dalokról, hangszerelésről, és ezekből az utakból mindig hazahozunk valami pluszt, amit aztán beleépítünk a zenéinkbe és koncertjeinkbe.”

A családjaik is jóban vannak egymással (Fotó: Tóth Erika)

Kökény Attila Rakonczai Viktorról: Szabad kezet kapott tőlem

Kökény Attila szerint a kapcsolatuk egyik titka az, hogy maximálisan megbízik Viktorban, és teljes szabadságot ad neki a zenei kérdésekben. Attila úgy érzi, zenésztársa olyan szinten érzi őt művészileg, hogy felesleges lenne beleszólnia a munkájába.

– vallotta be Kökény Attila.

„Egyszerűen azért, mert annyira profi abban, amit csinál. Amikor meghallok egy hangszerelést vagy egy zenei ötletet tőle, azt érzem, hogy én ezt úgysem tudnám jobban megcsinálni. Ugyanazok az érzetek vannak benne, mint bennem. Régen sokkal ösztönösebben működtem. Ha eszembe jutott egy dal, rögtön elénekeltem volna a színpadon, aztán majd lesz valahogy. Most viszont minden sokkal tudatosabb és átgondoltabb. Van mellettem egy ember, aki zenekarvezetőként, hangszerelőként és zeneszerzőként is pontosan tudja, mitől működik igazán egy produkció. Nem véletlenül szokta mondani a feleségem, hogy Viktor a szívem másik fele zeneileg.”