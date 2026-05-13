Kökény Attila különleges barátságra talált: „Ő mindig jót akar nekem”

Kevés olyan páros van a hazai zenei életben, akik között ennyire különleges összhang alakult ki az évek során, mint Kökény Attila és Rakonczai Viktor között. A két zenész nemcsak a színpadon pendülnek egy húron, hanem a magánéletben is szoros barátság köti össze őket.
A rajongók sokszor csak a színpadon látják azt a könnyedséget és összhangot, amivel együtt dolgoznak, ám a háttérben rengeteg közös élmény és kölcsönös bizalom húzódik meg. Viktor és Attila ugyanis nemcsak zenélni szeret együtt, hanem utazni is, ahova ilyenkor a feleségeikkel közösen mennek – ráadásul a kettőt gyakran össze is kötik.
Nagyon sokat utazunk. Imádunk együtt új helyeket felfedezni
– mesélte lapunknak Rakonczai Viktor.
„Sokszor koncerttel kötjük össze ezeket az utakat, így mondhatni olyanok, mint a tanulmányi kirándulások. Most például Skóciában voltunk a családjainkkal, ami alapból a felesége, Aranka által szervezett meglepetésút volt Attila születésnapjára. Nekünk minden egyes koncert egy élmény, de közben inspiráció is. Rengeteget beszélgetünk zenéről, dalokról, hangszerelésről, és ezekből az utakból mindig hazahozunk valami pluszt, amit aztán beleépítünk a zenéinkbe és koncertjeinkbe.”
Kökény Attila szerint a kapcsolatuk egyik titka az, hogy maximálisan megbízik Viktorban, és teljes szabadságot ad neki a zenei kérdésekben. Attila úgy érzi, zenésztársa olyan szinten érzi őt művészileg, hogy felesleges lenne beleszólnia a munkájába.
Amióta Viktorral együtt dolgozom, teljesen szabad kezet kapott tőlem
– vallotta be Kökény Attila.
„Egyszerűen azért, mert annyira profi abban, amit csinál. Amikor meghallok egy hangszerelést vagy egy zenei ötletet tőle, azt érzem, hogy én ezt úgysem tudnám jobban megcsinálni. Ugyanazok az érzetek vannak benne, mint bennem. Régen sokkal ösztönösebben működtem. Ha eszembe jutott egy dal, rögtön elénekeltem volna a színpadon, aztán majd lesz valahogy. Most viszont minden sokkal tudatosabb és átgondoltabb. Van mellettem egy ember, aki zenekarvezetőként, hangszerelőként és zeneszerzőként is pontosan tudja, mitől működik igazán egy produkció. Nem véletlenül szokta mondani a feleségem, hogy Viktor a szívem másik fele zeneileg.”
Attila szerint az is különlegessé teszi a kapcsolatukat, hogy Viktor nemcsak szakmailag, hanem emberileg is inspirálja őt. Az énekes bevallotta, másoktól talán nehezebben fogadna el tanácsot, Viktorra azonban mindig hallgat.
„Ötven felett már pontosan tudom, mi áll jól nekem a színpadon, és nem biztos, hogy bárkitől elfogadnék tanácsot. De Viktornál más a helyzet. Őszintén érzem, hogy mindig jót akar nekem és a produkciónak is. Soha egyszer sem volt köztünk még egy vitás szó sem, egyszerűen maximálisan megbízom benne. Ez egy nagyon különleges kapcsolat köztünk.”
A két zenésznek a fellépések előtt van egy közös szokásuk, amit soha nem hagynának ki.
„Minden koncert előtt együtt imádkozunk” – árulta el Attila.
Teljesen más lelkülettel megyünk fel a színpadra, ha előtte megállunk egy pillanatra, és közösen elmondunk egy imát. Ez megnyugtat minket, összerendez bennünket lelkileg, és valahogy még jobban egymásra hangolódunk a koncert előtt.
A rajongók szerint talán éppen ez a különleges lelki és emberi összhang az, ami miatt Kökény Attila és Rakonczai Viktor párosa ennyire működik a színpadon és a koncerteken.
