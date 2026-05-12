Kökény Attila felesége kiakadt az énekes életvitelétől: „Apróságokon is nagyon össze tudtunk veszni...”

Kökény Attila neve az elmúlt másfél évtizedben szinte összeforrt a családcentrikus életmóddal. Bár az ország a Megasztár egyik legnépszerűbb felfedezettjeként ismerte meg, ő maga mindig hangsúlyozta, hogy számára a legfontosabb a családja: a felesége, gyermekei és most már az unokái is. Az énekes életútja azonban korántsem volt mindig harmonikus, hiszen fiatalon megélt egy válást, később pedig a második házassága is komoly próbatételeken ment keresztül. A Visasat3 A felszín alatt című új műsorában az énekes és felesége kapcsolatuk mélyebb rétegeit tárták fel.
Kökény Attila életében második felesége jelentette az igaz szerelmet, Arankával közel három évtizede tart a kapcsolatuk. Legfrissebb interjújukban azonban elárulták, bizony rengeteg súrlódás, komolyabb veszekedés és sok különköltözés is jellemző volt a kapcsolatukra, mire eljutottak odáig, ahol most tartanak.
Ketten álltunk a fürdőszobában, mostuk a fogunkat és azon, hogy ki-hova álljon, úgy össze tudtunk veszni, hogy én elpakoltam és elköltöztem. Nyilván utána kibékültünk. Ilyen voltam. Temperamentumos. Ő is, én is. Fogtam magam, elmentem otthonról, aztán visszamentem. Fiatalok voltunk és egy kicsit hülyék is, azt gondolom
- meséli Attila, aki hozzátette: nem ez volt az egyetlen, kifejezetten sokszor cuccoltak össze, de néhány napnál tovább sosem bírták egymás nélkül.
Kökény Attila őszintén beszélt arról, hogy zenészként rengeteget dolgozott éjszaka, sok fellépése volt, emiatt a gyerekek mindennapi nevelésének nagy része Arankára hárult. Saját bevallása szerint gyakran kimaradt a hétköznapi családi helyzetekből: a különórákból, az iskolai ügyekből vagy akár a nevelési konfliktusokból is, mert ő leginkább dolgozott és pénzt keresett, a gyerekek sikerei ezért mind Arankának köszönhetőek.
Ha reggel öt óráig szól a munkaideje, akkor lehet, hogy délben még nem volt otthon, mert bulizott. Szavakba nem tudom elmondani, nagyon rossz volt. Ideges voltam, hogy miért kell minden héten ezt csinálni és hogy leszünk mi normális család valaha az életben
- mondta Aranka.
Az egykori Megasztáros elárulta: tulajdonképpen nem egy mélypontjuk volt, hanem folyamatosak voltak a veszekedések. „Nem tudtam, hogy hol van, igazából féltettem is őt. 23 év után, amikor azt gondoltam, hogy a gyerekek nagyok, a lányom férjhez ment, gyereket szült és akkor azt gondoltam, hogy nem biztos, hogy ez jó nekem - árulta el Kökény Attila felesége, aki így zárta:
Elkezdtem azon gondolkodni, hogy nagyon sok ideje várom azt, hogy változás legyen. Nekem nagyon fontos volt az, hogy a gyerekeim az apjuk mellett nőjenek fel. Volt egy családképem, hogy maradjunk egybe, ne legyen válás, ne legyen az, hogy a gyerekeim megismernek egy más anyát, más apát. Beleléptünk egy olyan korba, ahol azt éreztem, hogy nem muszáj kínlódni.
Hozzátette ugyanakkor, hogy Attila nélkül nem tudta volna elképzelni az életét. Kökény Attila gyerekei tehát kevésbé érzékelték szüleik küzdelmeit, ő azonban bevallotta, hogy számára tulajdonképpen megszokottá vált a “húzós időszak”, mivel nem csak egy-két évig tartott, hanem hosszú évekig.
Úgy mentem haza, hogy tudtam jól, hogy össze fogunk veszni. Minden egyes alkalommal, ha én ittam, akkor mi összevesztünk. De soha nem gondoltam arra, hogy mi valaha ezért mi el fogunk válni. Ő mindig pöröl, lefekszik, felkelek és megy tovább az élet. Ezt gondoltam akkor. De nyilván az ember átértékeli azokat az éveket
- meséli Kökény Attila.
