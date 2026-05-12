Kökény Attila felesége kiakadt az énekes életvitelétől: „Apróságokon is nagyon össze tudtunk veszni...”

Kökény Attila neve az elmúlt másfél évtizedben szinte összeforrt a családcentrikus életmóddal. Bár az ország a Megasztár egyik legnépszerűbb felfedezettjeként ismerte meg, ő maga mindig hangsúlyozta, hogy számára a legfontosabb a családja: a felesége, gyermekei és most már az unokái is. Az énekes életútja azonban korántsem volt mindig harmonikus, hiszen fiatalon megélt egy válást, később pedig a második házassága is komoly próbatételeken ment keresztül. A Visasat3 A felszín alatt című új műsorában az énekes és felesége kapcsolatuk mélyebb rétegeit tárták fel.

Kökény Attila és felesége, Aranka közel három évtizede alkotnak egy párt, de ők sem tagadják: rengeteg nehéz időszakon mentek keresztül (Fotó: VIASAT3 / Fábián Bori)

Kökény Attila: „Fiatalok voltunk és egy kicsit hülyék is”

Kökény Attila életében második felesége jelentette az igaz szerelmet, Arankával közel három évtizede tart a kapcsolatuk. Legfrissebb interjújukban azonban elárulták, bizony rengeteg súrlódás, komolyabb veszekedés és sok különköltözés is jellemző volt a kapcsolatukra, mire eljutottak odáig, ahol most tartanak.

Ketten álltunk a fürdőszobában, mostuk a fogunkat és azon, hogy ki-hova álljon, úgy össze tudtunk veszni, hogy én elpakoltam és elköltöztem. Nyilván utána kibékültünk. Ilyen voltam. Temperamentumos. Ő is, én is. Fogtam magam, elmentem otthonról, aztán visszamentem. Fiatalok voltunk és egy kicsit hülyék is, azt gondolom

- meséli Attila, aki hozzátette: nem ez volt az egyetlen, kifejezetten sokszor cuccoltak össze, de néhány napnál tovább sosem bírták egymás nélkül.

Kökény Attila őszintén beszélt arról, hogy zenészként rengeteget dolgozott éjszaka, sok fellépése volt, emiatt a gyerekek mindennapi nevelésének nagy része Arankára hárult. Saját bevallása szerint gyakran kimaradt a hétköznapi családi helyzetekből: a különórákból, az iskolai ügyekből vagy akár a nevelési konfliktusokból is, mert ő leginkább dolgozott és pénzt keresett, a gyerekek sikerei ezért mind Arankának köszönhetőek.

Ha reggel öt óráig szól a munkaideje, akkor lehet, hogy délben még nem volt otthon, mert bulizott. Szavakba nem tudom elmondani, nagyon rossz volt. Ideges voltam, hogy miért kell minden héten ezt csinálni és hogy leszünk mi normális család valaha az életben

- mondta Aranka.