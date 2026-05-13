KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Szervác, Imola névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mi történhetett? Az érettségi közben viharzott el Hargitai Bea

hargitai bea
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 13. 10:10
bochkor gáborérettségi
A #Bochkor legutóbbi adásában is az érettségi volt a téma.
Bors
A szerző cikkei

Lezajlott az idei érettségi szezon első hete, melynek során magyar nyelv és irodalomból, matematikából, történelemből, valamint angol és német nyelvből adhattak számot a tudásukról a diákok az írásbeli vizsgán. Ennek az időszaknak az izgalmai szolgáltatták a témát a #Bochkor legutóbbi adásában, ahol a műsorvezető Bochkor Gábor és vendégei osztották meg a tapasztalataikat. Míg Ganxsta Zolee arról mesélt, hogyan sikerült átmennie a vizsgán tanulás nélkül, addig Hargitai Bea azt idézte fel, ahogy egy feszült pillanatban kirohant a történelem szóbeli vizsgájáról - vette észre a Blikk.

Hargitai Bea-2-vsz
Kirohant a történelem szóbelijéről Hargitai Bea / Fotó: Vadnai Szabolcs

Kirohant a történelem szóbelijéről Hargitai Bea

Az influenszer elmondása szerint, bár alaposan felkészült a történelemérettségire, minden tételt kidolgozott és megtanult, az első kettőt teljesen figyelmen kívül hagyta: és, ahogy az már lenni szokott, az első tételt húzta ki, amely az ókori Egyiptomról szólt.

Maximum Kleopátra szemhéjfestéséről tudok beszélni... Ennyit sikerült, ennyit tudok

 – emlékezett vissza Bea, aki, miután rájött, hogy nem tud érdemben válaszolni, megpróbált új tételt húzni, ám ezt a vizsgáztatók nem engedték meg. 

Az influenszer ezen annyira kiborult, hogy felállt, összepakolta a holmiját, és kiviharzott a teremből. A vizsgabiztos szaladt utána az utcára, majd ezt követően engedélyezték számára, hogy új tételt húzzon. Hargitai Bea visszament, és ezúttal már sikeresen letudta a szóbelijét.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu