Mi történhetett? Az érettségi közben viharzott el Hargitai Bea

Lezajlott az idei érettségi szezon első hete, melynek során magyar nyelv és irodalomból, matematikából, történelemből, valamint angol és német nyelvből adhattak számot a tudásukról a diákok az írásbeli vizsgán. Ennek az időszaknak az izgalmai szolgáltatták a témát a #Bochkor legutóbbi adásában, ahol a műsorvezető Bochkor Gábor és vendégei osztották meg a tapasztalataikat. Míg Ganxsta Zolee arról mesélt, hogyan sikerült átmennie a vizsgán tanulás nélkül, addig Hargitai Bea azt idézte fel, ahogy egy feszült pillanatban kirohant a történelem szóbeli vizsgájáról - vette észre a Blikk.

Kirohant a történelem szóbelijéről Hargitai Bea / Fotó: Vadnai Szabolcs

Az influenszer elmondása szerint, bár alaposan felkészült a történelemérettségire, minden tételt kidolgozott és megtanult, az első kettőt teljesen figyelmen kívül hagyta: és, ahogy az már lenni szokott, az első tételt húzta ki, amely az ókori Egyiptomról szólt.

Maximum Kleopátra szemhéjfestéséről tudok beszélni... Ennyit sikerült, ennyit tudok

– emlékezett vissza Bea, aki, miután rájött, hogy nem tud érdemben válaszolni, megpróbált új tételt húzni, ám ezt a vizsgáztatók nem engedték meg.

Az influenszer ezen annyira kiborult, hogy felállt, összepakolta a holmiját, és kiviharzott a teremből. A vizsgabiztos szaladt utána az utcára, majd ezt követően engedélyezték számára, hogy új tételt húzzon. Hargitai Bea visszament, és ezúttal már sikeresen letudta a szóbelijét.