Rá sem ismersz Hargitai Bea arcára a műtétje után

Hargitai Bea, David Stogel felesége, részletesen számolt be a sebészi beavatkozásról, ami rendívül eredményesen sikerült. A modell már korábban elárulta, hogy nem riad vissza a plasztikai műtétektől, mivel szerinte minden embernél eljön az idő, amikor nem lesz elégedett a testével. Bea most sem zárkózott el a követők véleményeitől, mivel naponta fotózta le a felépülés állapotát.

Hargitai Bea férjével már 11 éve házasok, közös gyermekük pedig 10 éves (Fotó: Tv2)

A bombaformában lévő modell már egyből a beavatkozás után posztolt is Instagramra, ahol szemhéján látszanak a műtét utáni vágások.

Pár perccel műtét után

– írta közösségi oldalán Hargitai Bea, aki később már a rehabilitáció során egy kisebb ödémát is tapasztalt, viszont annál több problémája nem akadt a szemhéjával.

Hargitai Bea műtétje fájdalommentes volt

Semmilyen fájdalom nem volt, sem szúró, feszítő érzés sem, de még kellemetlennek sem mondanám! Egyáltalán! Nekem semmilyen bevérzés, még egy egészen picike sem volt

– mesélte a modell öt nappal a műtét után. Elmondása szerint figyelmeztették a felépülés nehézségeire, de semmit nem tapasztalt ezekből.

Hargitai Bea megbánta döntését

Csak azt bánom, hogy nem csináltattam meg előbb

– írta Instagram történetében a modell, aki régóta tervezte a beavatkozást, de most jött el a pillanat, hogy kés alá feküdjön.

Hargitai Bea a műtét eredményéről is írt közösségi oldalán, mivel nem sokan vannak tisztában mit is jelent a felső szemhéj korrekció.

Ez egy nagyon gyors és hálás beavatkozás ami hihetetlen rövid gyógyulási idővel jár és elképesztően látványos eredményt nyújt, úgy, hogy nem igazán tudod megmondani, mi is történt valójában. A tekintet kinyílik, pihentebb és sokkal frissebb az arc

– mesélt a beavatkozásról részletesen a modell. Hargitai Bea rendkívül hálás az orvosának, hogy ennyire profi munkát végeztek rajta. Azt is elárulta Instagram posztjában, hogy nem szeretné megváltoztatni a kinézetét, csak frissíteni.