Molnár Anikó élete mélypontján: „Ha magammal végzek, a kutyáimat is megölöm..."

Molnár Anikó nem is olyan régen beszélt először nyilvánosan arról, hogy édesanyja, akivel egy házban élt, egyre súlyosbodó demenciával küzd. A híresség nagyon sokáig gondozta az egyre nehezebben kezelhető asszonyt és minden erejével próbálta őt megvédeni önmagától, de nemrég eljött az a pont, amikor már nem vállalhatta tovább a rá nehezedő felelősséget. Anikó végül keresett egy olyan ápolási intézményt, ahol édesanyja kényelmesen és biztonságban élhet, és ahol megkapja azt a 24 órás felügyeletet, amire neki és a hozzá hasonló betegeknek szükségük van. Molnár Anikó most a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor felvételén beszélt a történtekről és arról is, hogy milyen érzéseket váltott ki belőle a tény, hogy kénytelen volt elengedni édesanyja kezét.

Molnár Anikó kíméletlen őszinteséggel vallott a legnehezebb hónapokról (Fotó: Molnár Anikó YouTube)

Molnár Anikó: „Amikor okoskodnak az emberek, fogalmuk sincs, mi van a háttérben”

Anikó azt sem tagadta, hogy a legnehezebb hónapokban fontolóra vette azt is, hogy eldobja az életét.

Olyan két-három hónapon vagyok túl, hogy… Voltak furcsa gondolataim, hogy nem bírom tovább. Öngyilkos akartam lenni a teher miatt. Úgy éreztem, tényleg nem bírom tovább.

Nem láttam értelmét semminek. Nem azért, mert anyu, hanem mert anyu is. Ez a legnagyobb fájdalom, ami történhetett velem az életben és ezt nem gondoltam volna” – vallotta meg Hajdú Péternek Anikó, aki bármit megtenne, hogy visszakapja édesanyját: „Amikor elkezdtem az OnlyFanst, az is furcsa volt, hogy nem kérdezett róla semmit. Mindenhol erről írtak, de ő nem kérdezte meg azt sem, hogy mi az. Tudod, amikor olyan kommenteket írnak, hogy anyád biztos büszke rád… Tudod mit mondtam erre magamban? Azt, hogy bárcsak szégyellne! Vagy bármilyen érzelmet kiváltana belőle ez, vagy lenne róla bármilyen véleménye. Mert ez azt jelentené, hogy nem beteg. Még azt is bevallanám, hogy szégyell. Amikor okoskodnak az emberek, fogalmuk sincs, mi van a háttérben” – mondta az egykori valóságshow szereplő.

Molnár Anikó édesanyját egy speciális intézménybe volt kényszerű elhelyezni (Fotó: Hajdú Péter YouTube)

„Arra gondoltam, ha magammal végzek, őket is megölöm”

Molnár Anikó ezután visszatért az öngyilkosság témájához, amivel valóban nagyon komolyan foglalkozott egy időben. „Szóval, megmondom őszintén, voltak ilyen gondolataim, amiknek hangot is adtam, a barátaimnak, akik elbeszélgettek velem.

Ha nincs a három kiskutyám, akik most ott vannak velem, már nem lennék itt. Hogy milyen úton, módon csináltam volna, azt nem tudom, de azt éreztem, hogy kész, vége. Nincs értelme tovább semminek. Ránéztem a három kiskutyámra. Mind a három 13 éves lesz idén. Arra gondoltam, ha magammal végzek, őket is megölöm

– mondta a ledöbbent Hajdú Péternek a híresség.