„Mindenem megoldásokra vár” – Varga Viktor őszintén vallott a mélypontokról és a mentális harcairól

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 14. 09:30
Vitéz Varga ViktorvallomásVarga Viktor
A magyar sztárvilág legmegosztóbb alakja, Vitéz Varga Viktor most tiszta vizet öntött a pohárba a jövőjét illetően. Varga Viktor a Borsnak adott interjújában elárulta, hogy bár a felszínen minden rendben, a színfalak mögött komoly válsággal küzd.
A jurtában élő, különc életmódjáról ismert énekes, Vitéz Varga Viktor sosem rejtette véka alá a véleményét, de most minden eddiginél őszintébb arcát mutatta meg. Az utóbbi időszakban nemcsak a háza körüli problémákkal gyűlt meg a baja: a pénztárcája is alaposan megcsappant, ami mentálisan is megviselte a művészt. Ebben az írásban feltárjuk, hogyan próbálja rendezni kaotikus mindennapjait, mit üzen azoknak, akik már leírták őt, és milyen nemzetközi zenei projektekkel tervezi a nagy visszatérést, amivel minden kritikusának befogná a száját.

Varga Viktor nem titkolja, vannak mélypontok az életében.
 Cinthya Dictator exe, Varga Viktor nem tagadja: lejtmenet is volt az életében (Fotó: Vitéz Varga Viktor/Instagram)

Varga Viktor nem kertel: „Volt lejtmenet valóban”

A rajongók már egy ideje aggódva figyelték a zenész közösségi médiás bejegyzéseit, amelyekből felsejlett, hogy nem minden arany, ami fénylik. Viktor most pontot tett a találgatások végére, és elismerte, hogy az elmúlt időszakban komoly kihívásokkal kellett szembenéznie mind a magánéletében, mind a pénzügyeiben.

Én jó vagyok. Röviden, tömören. Nagyon sok elintézni valóm van. Volt lejtmenet valóban az elmúlt időben. Ez a helyzet most is változatlan, tehát mindenem megoldásokra vár: a házügyeim, meg a pénzügyeim, minden

– nyilatkozta kendőzetlen őszinteséggel a Borsnak, utalva arra, hogy a bohém életmód mögött kőkemény küzdelmek zajlanak a mindennapi stabilitásért.

Azonban a művészben lakozó optimizmus és a tavaszi napsütés úgy tűnik, átlendíti a legnehezebb pillanatokon is. Hiába a sok gond, Viktor már csak előre tekint.

De most, hogy kisütött a nap, már leszarom. És most már van egy jó kis autó is, amiben újult erővel belepattanhatok. Vigye el a szél az összes gondom. Most már leszarom mindenkinek a véleményét, aki belém áll, tehát tényleg semmi nem tud már meghatni. Csak az számít, amit én kitalálok, és nekem tetszik, csak az maradhat meg

– tette hozzá határozottan, jelezve, hogy a kritikusok szavai már leperegnek róla.

Varga Viktor nemzetközi karrierre tör

Bár az anyagi helyzete jelenleg ingatag, a kreatív energiái a csúcsra járnak. Viktor nem elégszik meg a hazai sikerekkel, egyenesen a nemzetközi porondot célozta meg legújabb dalaival, amikkel bizonyítani akarja, hogy a művészete határokon átívelő.

Mi sem jobb bizonyíték: újra indult a régi pályafutásom, ezt nemzetközi irányba is visszük, meg itthonra is. Úgyhogy szerintem ez egy elég menő cucc lesz. Már kint van két dal, és most kerül ki az egyiknek a videóklipje is. Love Wid Life, a másik pedig jövő héten Vigyél a Szél címmel

– lelkendezett az énekes, aki szerint ezek a szerzemények hozzák meg számára az igazi áttörést.

Varga Viktor reméli, hogy rövid időn belül minden problémája meg fog oldódni.
Varga Viktornak már nem számít mások véleménye (Fotó: Vitéz Varga Viktor/Instagram)

Filmbe illő jelenetek és gyönyörű lányok

A látványvilágban Viktor sosem ismert kompromisszumot, és ez az új klipjeinél sincs másképp. Hogy a hangulat valódi legyen, nem hivatásos statisztákkal töltötte meg a forgatási helyszínt, hanem a legközelebbi barátait és dögös táncosokat (barátnőket, exeket) hívott segítségül, hogy egy igazi „gang” érzést közvetítsen a nézőknek.

Teleraktam lányokkal, táncos lányokkal a klippet. A barátaimmal akartam egy ilyen ganget, ahol az igazi testvéreim vannak, hogy tényleg igazi legyen a hangulat, nem csak megjátszott. Igazából egy filmjelenet lesz az egész. Nagyon élveztük

mesélte a kulisszatitkokat a Borsnak.

Az énekes tehát mindent egy lapra tett fel: a „Love Wid Life” és a „Vigye el a Szél” nemcsak a zenei visszatérését, hanem a személyes újjászületését is szimbolizálja. A kérdés már csak az, hogy a nemzetközi nyitás végleg kihúzza-e őt a gödörből.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu