„Mindenem megoldásokra vár” – Varga Viktor őszintén vallott a mélypontokról és a mentális harcairól

A jurtában élő, különc életmódjáról ismert énekes, Vitéz Varga Viktor sosem rejtette véka alá a véleményét, de most minden eddiginél őszintébb arcát mutatta meg. Az utóbbi időszakban nemcsak a háza körüli problémákkal gyűlt meg a baja: a pénztárcája is alaposan megcsappant, ami mentálisan is megviselte a művészt. Ebben az írásban feltárjuk, hogyan próbálja rendezni kaotikus mindennapjait, mit üzen azoknak, akik már leírták őt, és milyen nemzetközi zenei projektekkel tervezi a nagy visszatérést, amivel minden kritikusának befogná a száját.
A rajongók már egy ideje aggódva figyelték a zenész közösségi médiás bejegyzéseit, amelyekből felsejlett, hogy nem minden arany, ami fénylik. Viktor most pontot tett a találgatások végére, és elismerte, hogy az elmúlt időszakban komoly kihívásokkal kellett szembenéznie mind a magánéletében, mind a pénzügyeiben.
Én jó vagyok. Röviden, tömören. Nagyon sok elintézni valóm van. Volt lejtmenet valóban az elmúlt időben. Ez a helyzet most is változatlan, tehát mindenem megoldásokra vár: a házügyeim, meg a pénzügyeim, minden
– nyilatkozta kendőzetlen őszinteséggel a Borsnak, utalva arra, hogy a bohém életmód mögött kőkemény küzdelmek zajlanak a mindennapi stabilitásért.
Azonban a művészben lakozó optimizmus és a tavaszi napsütés úgy tűnik, átlendíti a legnehezebb pillanatokon is. Hiába a sok gond, Viktor már csak előre tekint.
De most, hogy kisütött a nap, már leszarom. És most már van egy jó kis autó is, amiben újult erővel belepattanhatok. Vigye el a szél az összes gondom. Most már leszarom mindenkinek a véleményét, aki belém áll, tehát tényleg semmi nem tud már meghatni. Csak az számít, amit én kitalálok, és nekem tetszik, csak az maradhat meg
– tette hozzá határozottan, jelezve, hogy a kritikusok szavai már leperegnek róla.
Bár az anyagi helyzete jelenleg ingatag, a kreatív energiái a csúcsra járnak. Viktor nem elégszik meg a hazai sikerekkel, egyenesen a nemzetközi porondot célozta meg legújabb dalaival, amikkel bizonyítani akarja, hogy a művészete határokon átívelő.
Mi sem jobb bizonyíték: újra indult a régi pályafutásom, ezt nemzetközi irányba is visszük, meg itthonra is. Úgyhogy szerintem ez egy elég menő cucc lesz. Már kint van két dal, és most kerül ki az egyiknek a videóklipje is. Love Wid Life, a másik pedig jövő héten Vigyél a Szél címmel
– lelkendezett az énekes, aki szerint ezek a szerzemények hozzák meg számára az igazi áttörést.
A látványvilágban Viktor sosem ismert kompromisszumot, és ez az új klipjeinél sincs másképp. Hogy a hangulat valódi legyen, nem hivatásos statisztákkal töltötte meg a forgatási helyszínt, hanem a legközelebbi barátait és dögös táncosokat (barátnőket, exeket) hívott segítségül, hogy egy igazi „gang” érzést közvetítsen a nézőknek.
Teleraktam lányokkal, táncos lányokkal a klippet. A barátaimmal akartam egy ilyen ganget, ahol az igazi testvéreim vannak, hogy tényleg igazi legyen a hangulat, nem csak megjátszott. Igazából egy filmjelenet lesz az egész. Nagyon élveztük
– mesélte a kulisszatitkokat a Borsnak.
Az énekes tehát mindent egy lapra tett fel: a „Love Wid Life” és a „Vigye el a Szél” nemcsak a zenei visszatérését, hanem a személyes újjászületését is szimbolizálja. A kérdés már csak az, hogy a nemzetközi nyitás végleg kihúzza-e őt a gödörből.
