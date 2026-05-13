Az orvosok engedélyére vár az Exatlon sztárja: A sérülése akár a verseny végét is jelentheti

Az Exatlon Horváth Rolijának hétfőn, az ötök viadala egyik futamán kicsúszott a lába maga alól, ami miatt abba is kellett hagynia a körét, olyan elképesztő fájdalmakat élt át. Mint az orvosok később megállapították, a hajlító izma sérült meg, így a tegnapi versenynapot teljes egészében ki kellett hagynia, sőt az is kérdéses, hogy ma rajthoz állhat-e. Ha a szakemberek ezt nem engedélyezik, akkor számára véget ér az Exatlon Hungary 2026-os évada. Roli most a többi versenyzőnek elárulta, hogy érzi magát.

Az Exatlon 5. évadának sztárja, Horváth Roland hétfőn csúnyán megsérült (Fotó: TV2)

Ezen a héten már győztest avatnak az Exatlon 2026-os évadában, így a versenyzők már egyénileg küzdenek a döntőbe jutásért. Hétfőn az ötök viadalával indult a küzdelem, ahol az egykori Kihívók Horváth Rolija csúnyán megsérült. A futam közben a sportelemző lába annyira kicsúszott maga alól, hogy az ügyességi feladatnál szinte összerogyott a fájdalomtól és be sem tudta fejezni a kört, ráadásul a tegnapi napon sem versenyezhetett. De vajon mi lesz ma? Ha nem javult eleget az állapota az orvosok szerint, akkor ugyanis Roli kénytelen lesz feladni a játékot az Exatlon döntője előtt egy hajszállal.

Az Exatlon Hungary Horváth Rolijáért a többi versenyző is aggódik, ők sem érzik fairnek, ha egy sérülés miatt kell feladnia (Fotó: Tumbász Hédi/Bors)

Az Exatlon versenyzői aggódnak Roliért

A megmaradt versenyzők csoportja az eddigiekhez hasonlóan most is közösen reggelizett, ahol Roland azt ecsetelte a többieknek, hogy már jobban érzi magát a tegnapi helyzethez képest, így nagyon reméli, hogy ma ismét lesz esélye bizonyítani.

„Minimálisan úgy érzem, mintha már picit jobb lenne, úgyhogy reménykedek. Kíváncsi vagyok, mit mondanak majd most, a futamok előtt, de bízom a legjobbakban” – válaszolta Lencse Laci kérdésére.

Alapvetően jól aludtam, bár korán kellett azért kelni, viszont minimálisan jobban érzem magam, várom fejleményeket. Nagyon-nagyon remélem, hogy ma tudok futni, mert igazából ez az utolsó lehetőségem, itt nincs mese

– fejtegette tovább Roli.

De, hogy végül az orvosok, hogy döntenek, és a sportelemző folytathatja-e a versenyt, amivel akár még arra is lehetősége lehet, hogy ő legyen az Exatlon férfi győztese 2026-ban, az csak a mai adásból derül ki, 19:45-től a TV2-n.