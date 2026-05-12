Szavazz! Szerinted kik nyerik meg az Exatlon Hungay 2026 évadát?

Nyolc hete vívják a Bajnokok és Kihívók örök harcukat, de ezen a héten eldől, melyik női és férfi versenyző emelheti magasba a dicsőséget jelentő trófeát. Az Exatlon Hungary 2026 egyéni szakaszába a pirosaktól négy, a kékektől hat versenyző jutott be. Kíváncsiak vagyunk, a Bors olvasói szerint kik nyerik a műsort és a vele járó 15 millió forintot.
Négy év kihagyás után visszatér a TV2 legendás sport-realityje, az Exatlon Hungary. A Bajnokok és Kihívók a mesés Dominikai Köztársaságban zajló harcát március 23-tól követhetik nyomon a tévéznézők Palik László és Gelencsér Tímea műsorvezetése mellett. A Bajnok és Kihívók 10-10 versenyzővel vágtak bele a küzdelmekbe, de múlt pénteken kialakult kialakult az Exatlon 2026 TOP10-es mezőnye. A lányoknál, Luca, Eszter, Dorka, Réka és Boró, míg a fiúknál Máté, Laci, Gábor, Roli és Olivér vághat neki az Exatlon Hungary legizgalmasabb hetének, a döntő hétnek.
A kétszeres paralimpiai bajnok, hétszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok paraatléta, világcsúcs ugró sportoló a piros csapat egyik legstabilabb versenyzője, rengeteg pontot szerzett a Bajnokoknak, akik múlt héten megtáltosodtak.
Az INBA abszolút fitness bajnok, INBA naturál olimpikon, profi naturál testépítő teljesítménye hullámzó, de már többször láttuk, ahogy pillanatok alatt össze tudja kapni magát téthelyzetben.
A gyönyörű óvodapedagógusnak sem ment az elején a játék, ráadásul többször kiakadtak rá csapattársai. De győztes párbaja után új erőre kapott és hozni kezdte a pontokat, csapata egyik legerősebb női versenyzője lett a fiúk szerint.
A fiatal dietetikus, tartalomgyártó, modell játéka is nagyon hullámzó, hol elképesztően pörög és nyeri a futamait, de van, amikor semmi nem sikerül neki. Kérdés, hogy a múlt heti lehangoló kék vereségek után mennyire tudja összeszedni magát.
A pilates edző sokáig stabil versenyzőnek tűnt, de a múlt heti elsöprő Bajnokok győzelmek őt is megrogyasztották, ráadásul Komsa Niki kiesésével támaszát is elveszítette. De szerinte új hét, új remények, egyéni szakasz, már nem kell foglalkoznia a többiek kritikáival, bízik benne, ez az előnyére válik.
A kétszeres magyar bajnok labdarúgó teljesítménye a múlt hét előttig nagyon változó volt, de az elmúlt versenynapokon Palik László szerint úgy megérkezett, ahogy még senki, a családapa, akit megvisel családja hiánya, a gyermekeit büszkévé szeretné tenni, és parádés teljesítménnyel minden futamát megnyerte.
A Kopi becenévre hallgató projekt koordinátor a mezőny egyik legkiemelkedőbb versenyzője Ekler Luca mellett. Ő hozta a legtöbb pontot a kékeknek, akkor is tudta hozni a futamait, amikor a csapattársai nem. Ráadásul hat medálja van, ami mint tudjuk, hat életet jelent.
A többszörös magyar bajnok, junior világranglista 1. helyezett teniszező az új kihívás miatt vállalta az Exatlont és az első hetekben nem is nagyon találta magát. De aztán megtáltosodott, igaz voltak neki is gyengébb napjai. A múlt héten ő is parádézott, így simán jutott a verseny egyéni szakaszába.
A sportelemző munkája révén rengeteget segített csapatának, de egy idő után besokkaltak kért, kéretlen tanácsaitól. Múlt héten őt küldte párbajra Nagy Beni ellen Koplányi Gábor, és bár a csapattársai nem őt várták vissza, simán kiejtette Benit.
A sportmarketing szakember sem büszkélkedhet kimagaslóan kiegyensúlyozott eredménnyel, de ha kell oda tudja tenni magát, láttuk ezt párbaján. Nagyon megviselte, hogy elvesztette jó barátját, Nagy Benit, akit Roli ejtett ki. De vajon ez rányomja a bélyegét az egyéni versenyzésére?
