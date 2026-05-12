Szavazz! Szerinted kik nyerik meg az Exatlon Hungay 2026 évadát?

Nyolc hete vívják a Bajnokok és Kihívók örök harcukat, de ezen a héten eldől, melyik női és férfi versenyző emelheti magasba a dicsőséget jelentő trófeát. Az Exatlon Hungary 2026 egyéni szakaszába a pirosaktól négy, a kékektől hat versenyző jutott be. Kíváncsiak vagyunk, a Bors olvasói szerint kik nyerik a műsort és a vele járó 15 millió forintot.

Vasárnap kiderül, ki nyeri az Exatlon férfi és női trófeáját (Fotó: TV2)

Ki lesz az Exatlon női és férfi bajnoka?

Négy év kihagyás után visszatér a TV2 legendás sport-realityje, az Exatlon Hungary. A Bajnokok és Kihívók a mesés Dominikai Köztársaságban zajló harcát március 23-tól követhetik nyomon a tévéznézők Palik László és Gelencsér Tímea műsorvezetése mellett. A Bajnok és Kihívók 10-10 versenyzővel vágtak bele a küzdelmekbe, de múlt pénteken kialakult kialakult az Exatlon 2026 TOP10-es mezőnye. A lányoknál, Luca, Eszter, Dorka, Réka és Boró, míg a fiúknál Máté, Laci, Gábor, Roli és Olivér vághat neki az Exatlon Hungary legizgalmasabb hetének, a döntő hétnek.

Női mezőny:

Ekler Luca - Bajnokok

A kétszeres paralimpiai bajnok, hétszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok paraatléta, világcsúcs ugró sportoló a piros csapat egyik legstabilabb versenyzője, rengeteg pontot szerzett a Bajnokoknak, akik múlt héten megtáltosodtak.

Ekler Luca a Bajnokok egyik legerősebb versenyzője (Fotó: nanasipal / TV2)

Karvalics Eszter - Bajnokok

Az INBA abszolút fitness bajnok, INBA naturál olimpikon, profi naturál testépítő teljesítménye hullámzó, de már többször láttuk, ahogy pillanatok alatt össze tudja kapni magát téthelyzetben.

Karvalics Eszter teljesítménye hullámzó volt, de a végére megtáltosodott (Fotó: nanasipal / TV2)

Szabó Réka - Kihívók

A gyönyörű óvodapedagógusnak sem ment az elején a játék, ráadásul többször kiakadtak rá csapattársai. De győztes párbaja után új erőre kapott és hozni kezdte a pontokat, csapata egyik legerősebb női versenyzője lett a fiúk szerint.

Szabó Réka a Kihívók egyik legerősebb női versenyzője lett az Exatlon végére (Fotó: nanasipal / TV2)

Sótonyi Boróka - Kihívók

A fiatal dietetikus, tartalomgyártó, modell játéka is nagyon hullámzó, hol elképesztően pörög és nyeri a futamait, de van, amikor semmi nem sikerül neki. Kérdés, hogy a múlt heti lehangoló kék vereségek után mennyire tudja összeszedni magát.

Sótonyi Boróka mosolya sem volt mindig őszinte, voltak nagy győzelmei, de sima vereségei is (Fotó: nanasipal / TV2)

Csóri Dorka - Kihívók

A pilates edző sokáig stabil versenyzőnek tűnt, de a múlt heti elsöprő Bajnokok győzelmek őt is megrogyasztották, ráadásul Komsa Niki kiesésével támaszát is elveszítette. De szerinte új hét, új remények, egyéni szakasz, már nem kell foglalkoznia a többiek kritikáival, bízik benne, ez az előnyére válik.