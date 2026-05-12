Szavazz! Szerinted kik nyerik meg az Exatlon Hungay 2026 évadát?

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 12:15
Elérkeztünk a népszerű műsor utolsó hetéhez, vasárnap kiderül, melyik férfi és melyik női versenyző viheti haza a 15-15 millió forintot. De addig is indítunk egy szavazást, ahol olvasóink elárulhatják, szerintük kik nyerik az Exatlont!

Nyolc hete vívják a Bajnokok és Kihívók örök harcukat, de ezen a héten eldől, melyik női és férfi versenyző emelheti magasba a dicsőséget jelentő trófeát. Az Exatlon Hungary 2026 egyéni szakaszába a pirosaktól négy, a kékektől hat versenyző jutott be. Kíváncsiak vagyunk, a Bors olvasói szerint kik nyerik a műsort és a vele járó 15 millió forintot. 

Palik László és Gelencsér Timi az Exatlon trófeáival pózol.
Vasárnap kiderül, ki nyeri az Exatlon férfi és női trófeáját (Fotó: TV2)

Ki lesz az Exatlon női és férfi bajnoka? 

Négy év kihagyás után visszatér a TV2 legendás sport-realityje, az Exatlon Hungary. A Bajnokok és Kihívók a mesés Dominikai Köztársaságban zajló harcát március 23-tól követhetik nyomon a tévéznézők Palik László és Gelencsér Tímea műsorvezetése mellett. A Bajnok és Kihívók 10-10 versenyzővel vágtak bele a küzdelmekbe, de múlt pénteken kialakult kialakult az Exatlon 2026 TOP10-es mezőnye. A lányoknál, Luca, Eszter, Dorka, Réka és Boró, míg a fiúknál Máté, Laci, Gábor, Roli és Olivér vághat neki az Exatlon Hungary legizgalmasabb hetének, a döntő hétnek. 

Női mezőny: 

Ekler Luca - Bajnokok

A kétszeres paralimpiai bajnok, hétszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok paraatléta, világcsúcs ugró sportoló a piros csapat egyik legstabilabb versenyzője, rengeteg pontot szerzett a Bajnokoknak, akik múlt héten megtáltosodtak.

Ekler Luca a pirosak versenyzője.
Ekler Luca a Bajnokok egyik legerősebb versenyzője (Fotó: nanasipal / TV2)

Karvalics Eszter - Bajnokok

Az INBA abszolút fitness bajnok, INBA naturál olimpikon, profi naturál testépítő teljesítménye hullámzó, de már többször láttuk, ahogy pillanatok alatt össze tudja kapni magát téthelyzetben. 

A piros csapatot erősíti ezter.
Karvalics Eszter teljesítménye hullámzó volt, de a végére megtáltosodott (Fotó: nanasipal / TV2)

Szabó Réka - Kihívók

A gyönyörű óvodapedagógusnak sem ment az elején a játék, ráadásul többször kiakadtak rá csapattársai. De győztes párbaja után új erőre kapott és hozni kezdte a pontokat, csapata egyik legerősebb női versenyzője lett a fiúk szerint. 

Szabó Réka Exatlon
 Szabó Réka a Kihívók egyik legerősebb női versenyzője lett az Exatlon végére (Fotó: nanasipal / TV2)

Sótonyi Boróka - Kihívók

A fiatal dietetikus, tartalomgyártó, modell játéka is nagyon hullámzó, hol elképesztően pörög és nyeri a futamait, de van, amikor semmi nem sikerül neki. Kérdés, hogy a múlt heti lehangoló kék vereségek után mennyire tudja összeszedni magát. 

Sótonyi Boró az Exatlon kék csapatában versenyzik.
Sótonyi Boróka mosolya sem volt mindig őszinte, voltak nagy győzelmei, de sima vereségei is (Fotó: nanasipal / TV2)

Csóri Dorka - Kihívók 

A pilates edző sokáig stabil versenyzőnek tűnt, de a múlt heti elsöprő Bajnokok győzelmek őt is megrogyasztották, ráadásul Komsa Niki kiesésével támaszát is elveszítette. De szerinte új hét, új remények, egyéni szakasz, már nem kell foglalkoznia a többiek kritikáival, bízik benne, ez az előnyére válik. 

Csóri Dorka a kék mezes csapatban.
Csóri Dorka az egyéni szakasz előtt elveszítette fő támaszát, Nikit (Fotó: nanasipal / TV2)

Férfi mezőny:

Lencse Laci - Bajnokok

A kétszeres magyar bajnok labdarúgó teljesítménye a múlt hét előttig nagyon változó volt, de az elmúlt versenynapokon Palik László szerint úgy megérkezett, ahogy még senki, a családapa, akit megvisel családja hiánya, a gyermekeit büszkévé szeretné tenni, és parádés teljesítménnyel minden futamát megnyerte. 

Lencse Laci szereti a piros mezt.
Lencse Laci sokakat meglepett azzal, hogy bejutott az egyéni szakaszba (Fotó: nanasipal / TV2)

Koplányi Gábor - Kihívók

A Kopi becenévre hallgató projekt koordinátor a mezőny egyik legkiemelkedőbb versenyzője Ekler Luca mellett. Ő hozta a legtöbb pontot a kékeknek, akkor is tudta hozni a futamait, amikor a csapattársai nem. Ráadásul hat medálja van, ami mint tudjuk, hat életet jelent. 

Kopi a kék mezben érzi jól magát.
Kopinak hat medálja van, amik életeket menthetnek (Fotó: nanasipal / TV2)

Valkusz Máté - Bajnokok

A többszörös magyar bajnok, junior világranglista 1. helyezett teniszező az új kihívás miatt vállalta az Exatlont és az első hetekben nem is nagyon találta magát. De aztán megtáltosodott, igaz voltak neki is gyengébb napjai. A múlt héten ő is parádézott, így simán jutott a verseny egyéni szakaszába. 

Valkusz Máté a pirosak csapatában versneyez.
Valkusz Máté bízott benne, hogy bejut az Exatlon TOP 10-be (Fotó: nanasipal / TV2)

Horváth Roland - Kihívók

A sportelemző munkája révén rengeteget segített csapatának, de egy idő után besokkaltak kért, kéretlen tanácsaitól. Múlt héten őt küldte párbajra Nagy Beni ellen Koplányi Gábor, és bár a csapattársai nem őt várták vissza, simán kiejtette Benit. 

A kékek versenyzője magabiztos.
Roli a prbaját simán ynerte, de csapattársai ellene vannak (Fotó: nanasipal / TV2)

Hadobás Olivér - Kihívók

A sportmarketing szakember sem büszkélkedhet kimagaslóan kiegyensúlyozott eredménnyel, de ha kell oda tudja tenni magát, láttuk ezt párbaján. Nagyon megviselte, hogy elvesztette jó barátját, Nagy Benit, akit Roli ejtett ki. De vajon ez rányomja a bélyegét az egyéni versenyzésére? 

Olivér hatalmas izmai is kellenek az Exatlonhoz.
Hadobás Olivér elvesztette jóbarátját, miután Nagy Beni kiesett (Fotó: nanasipal / TV2)

Szerinted ki lesz az Exatlon Hungary idei évadának női és férfi győztese? Itt szavazhatsz:

