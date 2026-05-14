Vastag Csaba felesége kitálalt: "A pénz megadja a lehetőséget..."

Mint arról korábban beszámoltunk, Vastag Csaba és felesége, Domján Evelin elhagyta az országot egy kis időre, hogy kipihenjék az elmúlt hónapok fáradalmait, beleértve A Nagy Duettet és házfelújításukat is. A házasok Egyiptomba utaztak, ahol varázslatosan érzik magukat.

Fotó: nanasipal / TV2

Domján Evelin és férje Egyiptomban üdülnek

A pénz megadja a lehetőséget, hogy szép helyekre juss el, de a minőségi idő az, ami miatt érdemes ott lenni. Ezek azok a pillanatok, amik nem jönnek vissza. Kezdj el időt szánni azokra, akiket szeretsz. Ez az egyetlen befektetés, ami biztos, hogy megtérül

- írta 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetéhez azok után, hogy megannyi gyönyörű helyről jelentkezett be.

Életem legmeghatározóbb élménye volt ez. Sikerült leküzdenem a félelmem. Ez a videó sajnos nem adja vissza azt, mit ott láttunk, gyönyörű volt. Életemben először snorkeleztem, de az biztos, hogy nem utoljára. Köszönöm Vastag Csaba, hogy mindig mindenben támogatsz

- írta videós sztorijához, melyben a szerelmesek egymás kezét fogva fedezték fel a káprázatos vízi élővilágot.