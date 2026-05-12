Úristen! Domján Evelin bomba formában mutatta meg magát

Vastag Csaba és Domján Evelin nagy lakásfelújításba kezdett a napokban, amit most egy időre felfüggesztettek. A Nagy Duett idei évadának szereplői elhagyták az országot, legalábbis nagyon úgy tűnik Evelin legújabb képei miatt. A sztárfeleség fehér bikiniben hódította meg a közösségi oldalakat, amin követői is csak ámuldozni tudtak.

Domján Evelin és Vastag Csaba lakásfelújítása még várat magára (Fotó: Máté Krisztián)

Domján Evelin mindent hátrahagyott

Korábban lapunk arról számolt be, hogy Vastag Csabáék új projektbe kezdtek. A házfelújítás során már az elején problémába ütközött a házaspár: jóval nagyobb lett a munka, mint gondolták. Ez azonban nem akadályozta meg őket abban, hogy elutazzanak és kiszakadjanak az otthoni környezetből.

Domján Evelin fehér bikiniben mutatta meg magát a tengerparton egy olyan helyen, amit ő csak egy szóval jellemzett. „Meseország” - írta közösségi oldalán, képei mellé a sztárfeleség. Sok mindent nem bízott a fantáziára Evelin, és a strandon lévő férfiaknak biztos bearanyozta napját.

Domján Evelin férje elismerése mellett a rajongói bókokat is bezsebelte

Te vagy a legszebb celebfeleség

– írta az egyik rajongó, Evelin bejegyzése alá.

Csak úgy záporoztak a szívecskék a fiatal szépség képei alá, akik közül szinte mindenki megjegyezte, hogy milyen jó formában van Domján Evelin. Vastag Csaba felesége korábban arról vallott, hogy bár nagyon nehéz volt, de sikerült leszoknia a dohányzásról. Emellett pedig az edzést is fontosnak tartja, ami miatt bátrabban mutatja meg magát követői előtt.

A TV2 Nagy Duett műsora előtt Evelin elképzelni sem tudta volna, hogy egyszer a nagy nyilvánosság előtt áll majd színpadra. Azóta viszont egy közös fellépése is volt férjével, ami jól mutatja, hogy az elmúlt időben mekkorát fejlődött Evelin magabiztossága. A mostani videót pedig senkinek nem kellene szégyellnie. Ilyen alakkal sokan minden nap megmutatnák magukat a világ előtt.