Támadás Kőszegen: késes ámokfutó rontott neki egy anyának és kétéves kisfiának

A meghökkentő támadás Kőszegen, annak is a főterén történt csütörtökön (május 14.) délelőtt: információk szerint az édesanya éppen a téren álldogált kétéves, betegeskedő kisfiával, amikor egy fiatal férfi toppant eléjük, aki aztán késsel rontott rá a rémült asszonyra és gyermekére. Úgy tudjuk, hogy anya és fia is sérülések nélkül megúszta a döbbenetes rohamot, de halálra rémültek, főleg azért, mert a késes ámokfutó korántsem ismeretlen a helyiek előtt.

A támadás Kőszeg főterén történt.

Támadás Kőszegen: késsel mentek neki az anyának és fiának

Úgy értesültünk, hogy a férfit széles körben ismerik a környéken. A csak Bika néven ismert H. Zsolt ugyanis nem először tett agresszív lépéseket a helyiek felé. Úgy tudjuk, hogy a férfi már jó ideje terrorizálja a kőszegieket, nem egyszer előfordult, hogy találomra kiválasztott, ártatlan járókelőkbe kötött bele. Több alkalommal kést is rántott, míg máskor veréssel vagy szurkálással fenyegetőzött. A legutóbbi esetről maga az érintett családanya számolt be közösségi oldalán május 14-én.

A mai nap folyamán történt velem reggel a főtéren: H. Zsolt, Bika nekem jött késsel úgy, hogy a kétéves kisfiam, aki beteg, velem volt!

- írta bejegyzésében a halálra rémült édesanya. Hozzátette, hogy a férfi a környéken kószál általában: ő úgy tudja, hogy gyakran iskolák és óvodák közelében ólálkodik.

- A rendőrségen annyit mondtak, kerüljük, ha meg látjuk, hívjuk azonnal a 112-t, jelentsük be és jönnek és elkapják. Parkokban, játszótéren és óvodáknál járkál. Nagyon figyeljetek oda! - kérte a helyieket. Mint kiderült, a férfi szinte ugyanezen a napon két másik nőnek is nekirontott, méghozzá a helyi óvoda előtt:

Bika szabadon sétálgat, fényes nappal fenyegetőzik! Két barátnőmet számon kérte, miből vásároltak és azt mondta, hogy megrugdalja őket. Utána fenyegetés, mivel kimentünk utána

- írta egy másik nő is, nem sokkal azután, hogy H. Zsolt az anyát és fiát megtámadta.

Lapunk úgy értesült, hogy az eset után a megtámadott édesanya feljelentést tett a rendőrségen, a zsaruk pedig később el is vitték a férfit a főtérről. A helyiek azonban nem nyugodtak:

Bár azt mondhatnám, hogy lecsukják, de nem hiszem. Ezt az embert már sokszor bevitték, de aztán mindig újra megjelenik a főtéren. Már félünk arra menni, ha lehet, kikerüljük. Teljesen kiszámíthatatlan, sosem lehet tudni, mit csinál és kinek megy neki

- mesélte egy másik helyi nő. Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, válaszukkal cikkünket frissítjük.