Váratlan fordulat! Az építkezés ellenére nem költözik össze párjával Gájer Bálint

A Borsnak mesélt először kapcsolatáról az énekes, aki már évekkel ezelőtt megismerkedett Renivel, de csak most lobbant lángra a szikra közöttük. Gájer Bálint már fiának is bemutatta új párját, akivel elmondása szerint remek összhangban vannak. Az énekes most lapunknak elárulta terveit és új projektjéről is beszámolt: építkezésbe kezdett, koncertjei mellett pedig most ezzel is sok munkája lesz.

Gájer Bálint párja még nem költözik be az énekes éppen épülő otthonába (Fotó: Gájer Bálint)

Gájer Bálint új álomotthonát építi

Néhány héten belül remélhetőleg elindíthatjuk az építkezést. Már csak a zöld lámpára várunk, mivel a papírokat már rég beadtuk. Ugyanazon a településen lesz a ház, ahol most is élek, mivel nem nagyon szeretnék távol lenni a családomtól

– mondta lapunknak az énekes.

Sok munka elé néz tehát Gájer Bálint, aki szerelme nélkül fog beköltözni az új lakásba. „Reni lánya 15 éves, és most kezdte a gimnáziumot Egerben. Az összeköltözés így sokkal nehezebb, mivel amíg oda jár középiskolába, addig biztos, hogy nem költözünk össze” – jelentette ki Bálint.

Gájer Bálint fia nagyszerűen fogadta Renit, akivel hamarosan közös utazásra indulnak (Fotó: Markovics Gábor)

Gájer Bálintnak nagy tervei vannak még az idei évben

Az énekes nemrég Amerikában járt párjával, ahol egy jótékonysági rendezvényen léphetett volna fel, de végül technikus hiánya miatt ez nem jött össze. Úgy tűnik azonban, nagyon bejött neki New York és az amerikai életérzés, mivel hamarosan újra kiutazik a tengeren túlra.

Renivel és a fiammal tervezünk visszamenni Amerikába a nyáron. Pont úgy tudunk kiutazni, hogy Kristóf az anyukájával is éppen ott lesz és akkor azt sem zárom ki, hogy hozzájuk is csatlakozunk. Bár ez még nincs lefixálva. Azért nem akarok folyamatosan nyaralni meg pihenni

– árulta el Gájer Bálint.

Az énekes már korábban bemutatta új párját fiának, így összejöhet egy nagy családi kiruccanás is Amerikában. Az építkezéstől is sok függ még, hisz ha tényleg heteken belül beindulnak a folyamatok, akkor nehezen elképzelhető, hogy mindent hátra hagynak és ilyen messzire utaznak. Gájer Bálint azonban már nagyon várja, hogy megépüljön az új ház, ahol egy jó ideig magányos farkasként fogja élni a mindennapokat.