"Fogta a kezemet, és sírtunk" - Megszólalt a gyógyulás folyamatáról Dióssy Klári

Egy évvel ezelőtt tudta meg Dióssy Klári, hogy mellrákban szenved. A Ridikül műsorvezetője zuhanyozás közben figyelt fel arra, hogy a két melle nem egyforma, majd ezt követően azonnal orvoshoz fordult. A mammográfia után egy biopszia erősítette meg a diagnózist, amit ezután megterhelő kezelések követtek.
A biopszia megrázó eredményét már a férjemmel együtt hallgattuk. Fogta a kezemet, és sírtunk
- idézte fel a történteket a műsorvezető, hozzátéve, ezután az onkológiai intézetben folytatódtak a vizsgálatok, hogy kiderüljön, kialakult-e áttét, ez az időszak pedig különösen megterhelő volt a számára. A kezelések során is számos akadályba ütközött, mialatt a kemoterápia és a sugárkezelés mellékhatásai is nagyon megviselték, ám a családja és a barátai támogatására mindig számíthatott.
A férjem végig mellettem állt, vitt, hozott, ápolt, látta a sebemet, átvállalt minden házimunkát! És négy barátnő – Kriszta, Enikő, Dorka és Dóri –, akik mindent megtettek, ami emberileg lehetséges
- jelentette ki Dióssy Klári.
A műsorvezető ma már túl van a műtéten, a kezeléseken, és újra dolgozik: délelőttönként a Kossuth rádióban hallható, hamarosan pedig vendégműsorvezetőként tér vissza a Ridikül című műsorba, mialatt egészségügyi felvilágosító és könyvekről szóló műsorokat is tervez. Klári fontosnak tartja kiemelni: a rákról beszélni kell, mert sok tabu övezi a betegséget - írja a Blikk.
Az érintettektől félnek kérdezni, nem mernek segítséget ajánlani, nem tudják, mit mondjanak. Pedig fontos lenne
- mondta el a műsorvezető, akinek a gyógyulás útján a családja adja a legnagyobb erőt:
A két srác, aki mellettem van: a tizenkét éves kamasz fiam, akinek nem volt egyszerű megmondani, hogy anya beteg, de majd meggyógyítják, illetve a férjem, Sanyi, aki kitartóan kísér a gyógyulás útján. Amit elkezdtem, be kell fejezni, ahogy apukám tanította.
