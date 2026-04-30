Örülhetnek a nézők: hamarosan visszatér Dióssy Klári

Az évek során számtalan műsorvezető váltotta egymást a Ridikül című talkskowban. Sokak nagy kedvence, Dióssy Klári 2016-tól egészen egészen 2025 januárjáig vezette a műsort. Az ő távozása után szakított a talkshow az állandó műsorvezetői formátummal, és váltott heti struktúrában különböző házigazdákat állított a középpontba, ami viszont nem aratott éppen osztatlan sikert. Most azonban az MTVA elárulta, hogy hamarosan visszatér a korábbi állandó műsorvezető - szúrta ki a Blikk.

Visszatér a Ridikül műsorvezetői székébe Dióssy Klári / Fotó: MTI

A Ridikül a nyári leállásig a mostani, váltott heti struktúrával megy, a nézőket minden héten más házigazda várja. Exkluzív információ, hogy az évadzáró héten – június 15-től – Dióssy Klári, a Ridikül korábbi háziasszonya lesz a műsorvezető. Nyáron sem maradnak Ridikül nélkül a Duna nézői, a csatorna megismétli az évad legjobb adásait

- jelentette be nagyszerű hírt az MTVA sajtóosztálya.

Nagy küzdelmen van túl Dióssy Klári

Április 10-én, a Nemzeti Rákellenes Napon törte meg a csendet a műsorvezető, és beszélt először nyilvánosan a súlyos betegségéről.

Nálam emlődaganatról beszélünk. Mielőtt bármit észleltem, az előző hónapokban éreztem egy lelki terhet, ami jelezhette, hogy lesz valami baj, ugyanis szerintem a lélek jelez. 2025. április 1-je volt, amikor az orvos megállapította valóban a diagnózist. Amikor szembesül az ember, hogy baj van, és hogy valószínűleg egy rosszindulatú daganatról van szó, akkor azt még mindig nem tudja, hogy ez csak egy góc, vagy máshol is van probléma. Nemcsak, hogy sokként éri az embert, de először még nem tudja, hogy milyen súlyos a baj, mert onnantól még sok vizsgálat van

- mondta el Dióssy Klári a Ridikülben, akire ezután embert próbáló kezelések vártak. Most azonban, a korábbi nehézségek után, már ismét aktívan dolgozik: mindamellett, hogy hamarosan ismét elfoglalja a népszerű talkshow műsorvezetői székét, minisorozatokat forgat a Családi kör című műsorban is.