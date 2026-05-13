Dér Heni hálás a férjének: „Gergő segített abban, hogy lenyugodjak”

Dér Heni életében a tudatos döntések és a szerencse egyaránt helyet kaptak. Azt mondja, mindkettőre szüksége volt ahhoz, hogy megtalálja élete szerelmét, Bakos Gergőt, akivel ma már két közös gyermeket nevelnek. Kapcsolatukról a hot! magazinnak mesélt az énekesnő.

Dér Heni Bakos Gergő oldalán találta meg a boldogságot (Fotó: hot! magazin/DFP)

Dér Heni férjében találta meg élete párját

Dér Heni korábban igazi vadóc volt. Tiniként mentalitásában nagyon hasonlított a fiúkra, és ezzel ő maga is tisztában volt. Mint mondja, ehhez az édesapjának volt igazán sok köze.

„Alapvetően nagyon tudatos ember vagyok, és egyben szerencsés is” – kezdte a hot! magazinnak az énekesnő, aki hozzátette: „Amióta édesanya vagyok, az életem sínre került. Abban már van egy nagy adag szerencse is, hogy ennyire passzolunk. Gergőben megtaláltam az életem párját. Hogy is mondjam... Vadóc és lázadó voltam, és ezt részben otthonról hoztam. Az a fajta megfelelési kényszer, amit apukám generált, sokáig dolgozott bennem. Ennek köszönhetően szerettem volna bebizonyítani, hogy lányként is érek annyit, mint egy férfi. Ez sajnos sokáig végig kísérte az életemet. Gergő segített abban, hogy lenyugodjak.”

Dér Heni gyermekei apjával kevés időt tud kettesben tölteni (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Dér Heni párjáról: „Nagyon mások vagyunk”

Vannak, akik úgy vélik, hogy az ellentétek vonzzák egymást, azonban mások ennek éppen az ellenkezőjét vallják: egy kapcsolat hosszú távon csak akkor működik, ha két ember hasonló elveket vall.

„A temperamentumunkat tekintve nagyon mások vagyunk, ugyanakkor a lelkünk mélyén nagyon is egyformák, hiszen hasonlóképpen látjuk a világot, azonos értékrenddel bírunk. Remekül kiegészítjük egymást, és ha arra van szükség, megnyugtatjuk a másikat. Valóban szerencsés vagyok, hogy Gergő lett a férjem, mert ő nem akar versenyezni velem. Soha, egyetlen percig sem éreztette azt, hogy valamiben kevés vagyok, hogy bizonyítanom kellene neki, vagy éppen meg kellene felelnem az elvárásainak.”

A házaspár életében olykor jut idő a játékra is (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Dér Heni „Dolgozni kell a szerelemért”

A gyerekek mellett Heninek és Gergőnek kevesebb ideje jut a meghitt, romantikus pillanatokra. Tudatosan figyelnek egymásra, arra, hogy időnként kettesben is tudjanak egy kis időt együtt tölteni.