Dér Heni bevallotta: „Mindent kettőnknek kell megoldanunk a férjemmel!"

Dér Heni és Bakos Gergely 2019 óta alkotnak egy párt, és immár négy éve házasok. Két gyermekük született, az ötéves Bendegúz és Blanka, aki már 3 esztendős. Heninek mostanában rengeteg szakmai feladata van, ami mellett elég nagy fejtörést okoz a családi élet menedzselése. Ennek ellenére igyekszik minden téren helytállni, és fontosnak tartja, hogy a férjével ne feledkezzenek meg egymásról se.

Dér Heni Sztárban Sztár All Stars győzteseként nagyon sok új szakmai lehetőséget kapott (Fotó: MW archívum)

Dér Henit a Megasztár első szériájában ismerte meg az ország

Az énekesnő 2019 óta alkot egy párt Bakos Gergellyel, akivel négy éve házasok és született két gyermekük

Dér Heni nyerte a Sztárban Sztár All Stars tavalyi évadát, ami új lendületet adott a zenei karrierjének

Heni igyekszik anyaként, üzletasszonyként, énekesnőként és feleségként is minden fronton helyt állni

Dér Heni: „Nagyon nehéz menedzselni a hétköznapokat!”

Dér Heni karrierje megállíthatatlanul szárnyal felfelé, fellépésről fellépésre jár és mellette az üzleti világban is igyekszik helyt állni. Ennyi feladat mellett nagyon nehéz kézben tartani a család ügyeit is, de neki ez nem jelent gondot.

„Nagyon nehéz menedzselni a hétköznapokat. Azt tudni kell, hogy nekünk nincs segítségünk, nem tudunk támaszkodni a nagyszülőkre. Most én tartok mindent a kezemben, helytállok anyaként, üzletasszonyként, énekesnőként és természetesen feleségként is. Van egy csodálatos férjem, aki sikeres vállalkozó és emiatt ő is nagyon elfoglalt, de amennyire lehet, megosztozunk a feladatokon” – mesélte a Sztárban Sztár All Stars győztese.

Dér Heni férje nagyon büszke az énekesnő sikereire (Fotó: TV2)

Heni úgy érzi, hogy egy házaspár hétköznapjaiba is muszáj becsempészni a romantikát, még a legzsúfoltabb időszakokban is:

A férjemmel mi örömmel teszünk eleget a különböző rendezvény meghívásoknak, mert ilyenkor gyerekek nélkül tudunk időt tölteni egymással. Fontos a gyerekeinkkel együtt töltött idő, de kellenek olyan meghitt pillanatok is, amikor nem mint anya és apa, hanem mint férj és feleség tudunk időt tölteni egymással. Sokan nem hinnék, de az ilyen kis lopott idő is elképesztő érzelmi töltetet ad egy párnak

– osztotta meg a két gyermekes édesanya.