Dér Heni bevallotta: „Mindent kettőnknek kell megoldanunk a férjemmel!"

Dér Heni
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 04. 08:32
házasságTV2
Dér Heni és férje, Bakos Gergely minden percet kihasználnak arra, hogy minőségi időt töltsenek ketteseben. A házaspárral a Szerencsejáték Zrt. sajtóesemény találkoztunk, ahol arról kérdeztük őket, hogy marad idejük egymásra ebben a hatalmas pörgésben, ami most körülveszi őket. Dér Heni válasza mindenkit meg fog lepni.
Dér Heni és Bakos Gergely 2019 óta alkotnak egy párt, és immár négy éve házasok. Két gyermekük született, az ötéves Bendegúz és Blanka, aki már 3 esztendős. Heninek mostanában rengeteg szakmai feladata van, ami mellett elég nagy fejtörést okoz a családi élet menedzselése. Ennek ellenére igyekszik minden téren helytállni, és fontosnak tartja, hogy a férjével ne feledkezzenek meg egymásról se.

Dér Heni nyerte a Sztárban Sztár All Stars legutóbbi évadát.
Dér Heni Sztárban Sztár All Stars győzteseként nagyon sok új szakmai lehetőséget kapott
  • Dér Henit a Megasztár első szériájában ismerte meg az ország
  • Az énekesnő 2019 óta alkot egy párt Bakos Gergellyel, akivel négy éve házasok  és született két gyermekük
  • Dér Heni nyerte a Sztárban Sztár All Stars tavalyi évadát, ami új lendületet adott a zenei karrierjének
  • Heni igyekszik anyaként, üzletasszonyként, énekesnőként és feleségként is minden fronton helyt állni

Dér Heni: „Nagyon nehéz menedzselni a hétköznapokat!”

Dér Heni karrierje megállíthatatlanul szárnyal felfelé, fellépésről fellépésre jár és mellette az üzleti világban is igyekszik helyt állni. Ennyi feladat mellett nagyon nehéz kézben tartani a család ügyeit is, de neki ez nem jelent gondot.

Nagyon nehéz menedzselni a hétköznapokat. Azt tudni kell, hogy nekünk nincs segítségünk, nem tudunk támaszkodni a nagyszülőkre. Most én tartok mindent a kezemben, helytállok anyaként, üzletasszonyként, énekesnőként és természetesen feleségként is. Van egy csodálatos férjem,  aki sikeres vállalkozó és emiatt ő is nagyon elfoglalt, de amennyire lehet, megosztozunk a feladatokon” – mesélte a Sztárban Sztár All Stars győztese.

Dér Heni nagyon fontosnak tartja, hogy megmaradjon a romantika a férje és közötte.
Dér Heni férje nagyon büszke az énekesnő sikereire

Heni úgy érzi, hogy egy házaspár hétköznapjaiba is muszáj becsempészni a romantikát, még a legzsúfoltabb időszakokban is: 

A férjemmel mi örömmel teszünk eleget a különböző rendezvény meghívásoknak, mert ilyenkor gyerekek nélkül tudunk időt tölteni egymással. Fontos a gyerekeinkkel együtt töltött idő, de kellenek olyan meghitt pillanatok is, amikor nem mint anya és apa, hanem mint férj és feleség tudunk időt tölteni egymással. Sokan nem hinnék, de az ilyen kis lopott idő is elképesztő érzelmi töltetet ad egy párnak

– osztotta meg a két gyermekes édesanya.

Dér Heni és férje mindent megadnak a gyerekeiknek.
Dér Heni gyerekei a legnagyobb boldogságban nevelkednek

Az énekesnő szerint muszáj időt szakítani az őszinte beszélgetésekre

Nagyon fontos a házaspár számára, hogy mindent megosszanak egymással, ezért mindig kerítenek alkalmat az intim beszélgetésekre:

Ha nincs más mód arra, hogy kettesben beszélgessünk, akkor Gergő elkísér engem a koncertekre. Ilyenkor ő vezet és közben van lehetőségünk mindent kibeszélni magunkból. Ilyenkor kizárunk mindent és csak egymásra figyelünk és mindent megosztunk egymással, amit máskor nem tudunk. Nekünk ezek a pillanatok elmondhatatlanul fontosak

 – mondta az örökké pozitív énekesnő.

Dér Heni hozzátette, hogy egy-egy kettesben töltött fél nap után mindketten alig várják, hogy magukhoz ölelhessék a gyerekeiket, hiszen ők már egy megbonthatatlan egység.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu