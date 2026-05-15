Gyász: párja karjaiban vesztette életét a tapasztalt hegymászó

Szívszorító történet látott napvilágot Nepálból, ahol egy tapasztalt hegymászó a világ egyik legmagasabb hegyén vesztette életét egy halálos lavina következtében partnere karjaiban. Shelley Johannesen a Makalu-hegyről ereszkedett lefelé, miután sikeresen elérte a világ ötödik legmagasabb hegycsúcsát, amikor a tragédia történt. Az 53 éves, háromgyermekes édesanya azok után vesztette életét sajnos, hogy körülbelül 7300 méteres magasságban sérüléseket szenvedett. Halálhírét párja, David Ashley osztotta meg, aki az utolsó pillanataiban végig karjaiban tartotta szerelmét.

Párja karjaiban vesztette életét a tapasztalt hegymászó / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Párja karjaiban vesztette életét a tapasztalt hegymászó

A karjaimban halt meg magasan a hegyen, egy lavina okozta sérülések következtében. A gyász lélekromboló, ami miatt felvettem a kapcsolatot egy mentálhigiénés és gyászterapeutával. A kétségbeesés mélyebb gödör lehet, mint valaha képzeltem. De van alja talán

- írta közösségi médiás bejegyzésében David bízva abban, egyszer csak könnyebb lesz majd levegőt venni.

A 8485 méter magas Makalu a világ egyik legtechnikásabb és legnehezebben megmászható hegye, meredek szakaszai és kiszámíthatatlan időjárása miatt. A lavina a szerelmesekre a harmadik tábor közelében csapott le. A családanya kívánságának megfelelően egy nepáli hamvasztási szertartás keretein belül lesz eltemetve, míg otthonában, Amerikában emlékünnepet tartanak számára.

Szeressétek még jobban azokat, akik a legközelebb állnak hozzátok. Amikor elveszítitek őket, rájöttök majd, hogy soha nem volt elég

- idézte a Mirror a gyászoló férfit.