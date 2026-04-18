Egy év után újabb sorsdöntő tárgyalás előtt Curtis testvére: „Három ártatlan embert akarnak élve eltemetni”

Fokozódik a feszültség a bírósági tárgyalás közeledtével, amely újabb fordulópontot jelenthet az évek óta húzódó ügyben. Széki Attila Curtis és családja számára az ügy messze nemcsak jogi kérdés, hanem mélyen személyes tragédia, érthetetlen és feldolgozhatatlan eset is.

Curtis testvérének ügye több mint öt éve folyik (Fotó: Máté Krisztián)

Curtis: „Nagyon nehéz ez a pár év, amin a családunknak át kell menni”

Curtis testvére is érintett abban az ügyben, amelynek tárgyalása a jövő héten – április 22-én, 24-én és 29-én – folytatódik. A Katzenbach Imre-gyilkossági ügy évek óta húzódik, a tét pedig óriási: első fokon már életfogytiglani szabadságvesztést szabtak ki, de az ítélet nem jogerős.

Széki Attila testvére, Széki Lajos a vád szerint társaival előre kitervelten végzett Katzenbach Imrével egy pénzügyi konfliktus miatt. A férfit még 2020 körül vették őrizetbe, majd előzetes letartóztatásba került, a hatóságok szerint fennállt a szökés és a bizonyítás befolyásolásának veszélye.

A zenész azonban kezdettől fogva kitart testvére ártatlansága mellett.

Nagyon nehéz erre a helyzetre hideg fejjel reagálni. Nagyon nehéz ez a pár év, amin a családunknak át kell menni

– mondta az újpesti rapper, majd hozzátette:

Egyszerűen semmi nem támasztja alá a bűncselekmény elkövetését.

Bíznak abban, hogy Lajos elnyeri az őt illető szabadságot (Fotó: Mediaworks Archív)

„A testvéremnek és nekünk is egy érzékeny dolog ez”

Curtis szerint az egész ügy egyetlen ember vallomására épül.

Egy dolog van, hogy H. Attila azt állítja, hogy bűnösök, hisz neki van indítéka erre: szerelemféltés. Na, meg köztük volt pénzmozgás. De ez egy életművész csávó, most is börtönben van, próbálja onnan kimosni magát, és így nehéz komolyan venni

– fogalmazott. A rapper azt is hangsúlyozta, hogy testvére együttműködött a hatóságokkal. „A testvérem azonnal kért igazságvizsgálatot, átment rajta, H. Attila nem ment át rajta. És nem lett perdöntő. De nemcsak a bátyámat keverte ilyen helyzetbe, hanem másik két embert is… És most három ártatlan embert akarnak élve eltemetni” - magyarázta Széki Attila. A közelgő tárgyalás mind a vádlott, mind a család számára rendkívül megterhelő. „Most háromnapos lesz a tárgyalás… természetesen ott leszünk, szurkolunk neki, izgulunk érte. Minden nap beszélek a testvéremmel, de a tárgyalás közeledte a testvéremnek és nekünk is egy érzékeny dolog” – mondta Curtis. A család rendszeresen látogatja Széki Lajost.

Járunk hozzá beszélőre is, tartjuk benne a lelket, de nehéz helyzet. Fogalmam sincs, mi lehet a kimenetele ennek a háromnapos tárgyalásnak… Koholt vádakkal van bent, egy vádpont sem áll meg, és abban bízunk, hogy végre kijöhessen

- tette hozzá a Curtis.