Gyász: elhunyt a Ki vagy, doki? sztárja

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 15. 20:57
A Doctor Who unokahúgát alakító színésznő 87 éves korában hunyt el. A sztár halálhírét közeli barátja és írótársa jelentette be.
Elhunyt a Ki vagy, doki? sztárja, Jill Curzon. A színésznő Doctor Who unokahúgát, Louise-t alakította.

Elhunyt Ki vagy, doki? sztárja / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Békében hunyt el a sztár

Curzon 87 éves korában vesztette életét. Barátja, Pete Sims a Press Associationnek elmondta, hogy a színésznő békésen hunyt el múlt hónapban spanyolországi otthonában.

Kedves, nagylelkű ember volt, aki szerette az életet, és mindig tele volt életörömmel

- mondta.

A színésznő Louise, Doctor Who unokahúgának szerepét az 1966-os Dalek inváziója a Földön 2150 AD című filmben játszotta Peter Cushing oldalán. Később a The Sunshine Patriot című tévéfilmben, valamint Robert Wagner mellett az It Takes a Thief című produkcióban is szerepelt.

Sims segített Curzonnak megírni a Jill Curzon 2023 AD – My Eventful Life című memoárját.

Nagyszerű volt hallgatni a történeteit. Ezért is született a könyv szeretetből. Azt hiszem, körülbelül 12 évbe telt megírni, mert biztos akart lenni benne, hogy minden tökéletes és pontos legyen

- fogalmazott.

Curzon lányát, Michelle Kinget és unokáját, Tajt hagyta hátra - írja a Daily Star.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
