Gyász: elhunyt a Ki vagy, doki? sztárja

Elhunyt a Ki vagy, doki? sztárja, Jill Curzon. A színésznő Doctor Who unokahúgát, Louise-t alakította.

Curzon 87 éves korában vesztette életét. Barátja, Pete Sims a Press Associationnek elmondta, hogy a színésznő békésen hunyt el múlt hónapban spanyolországi otthonában.

Kedves, nagylelkű ember volt, aki szerette az életet, és mindig tele volt életörömmel

- mondta.

A színésznő Louise, Doctor Who unokahúgának szerepét az 1966-os Dalek inváziója a Földön 2150 AD című filmben játszotta Peter Cushing oldalán. Később a The Sunshine Patriot című tévéfilmben, valamint Robert Wagner mellett az It Takes a Thief című produkcióban is szerepelt.

Sims segített Curzonnak megírni a Jill Curzon 2023 AD – My Eventful Life című memoárját.

Nagyszerű volt hallgatni a történeteit. Ezért is született a könyv szeretetből. Azt hiszem, körülbelül 12 évbe telt megírni, mert biztos akart lenni benne, hogy minden tökéletes és pontos legyen

- fogalmazott.

Curzon lányát, Michelle Kinget és unokáját, Tajt hagyta hátra - írja a Daily Star.