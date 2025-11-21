Bangó Margit ezért nem lehetett ott dédunokája pénteki esküvőjén

Elképesztően fontos nap ez a november 21-i péntek Kossuth-díjas nótaénekesnő és családja számára, hiszen ahogy arról a Bors először beszámolt, örök hűséget esküdött egymásnak a Bangó Margit dédunokája, kicsi Tina és szerelme, Norbi.

Bangó Margit dédunokája esküvőjén nem lehetett ott, de áldását adta a frigyre (Fotó: Bors)

Kis Tina megható esküvői szertartásra Gyálon került sor, és csak a Bors munkatársai ünnepelhettek együtt a szerelmesekkel, akik péntek délután egy körülbelül 50 fős násznép előtt mondták ki a boldogító igent. Egy valaki azonban sajnos hiányzott az egybegyűltek közül és az esküvői fotókon sem szerepelhet.

Csodás ruhában ment férjhez Emilio és Tina nagylánya (Fotó: Bors)

Miért nem ment el Bangó Margit dédunokája esküvőjére?

Ő nem más, mint maga Bangó Margit, aki bár nagyon várta ezt a napot, mégis távol kellett maradnia az ünnepléstől. A Bors Bangó Margit unokájától, Emilio feleségétől, Tinától tudta meg, hogy a legendás énekesnő jelenleg orvosi kezelés alatt áll, ezért nem tudott részt venni a ceremónián, és nem tudott elsőként gratulálni a házassághoz.

A mama nagyon örül a fiatalok szerelmének és boldogságának, és hogy Isten előtt is örök hűséget fogadtak egymásnak

- árulta el a Borsnak Emilio felesége, Jellinek Tina Bangó Margit dédunokája esküvőjén.

Bangó Margit sajnos nem lehetett ott imádott dédunokája lakodalmán, de nagyon boldog a kis Tina esküvője miatt (Fotó: Bors)

Nagy készülődés előzte meg Emilio lánya esküvőjét

A 24 éves menyasszony, Gáspár Tina már délután 1 órakor elkezdett készülődni, hogy igazi hercegnőként mondhassa ki a boldogító igent Norbinak, aki 2019. novemberében jegyezte őt el az Eiffel torony lábánál. A nagy pillanatot megelőző szépítkezésre Bangó Margit gyáli házában került sor, nagy izgalmak közepette. Az énekesnő dédunokájának gyönyörű és nagyon különleges ruháját Margit szobájában, pontosabban az ágyán őrizték, amíg Tina magára nem öltötte.