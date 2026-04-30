Bangó Margit elsírta magát ükunokája láttán: betegsége után a picitől kapott új erőre

A család élete április 21-én változott meg örökre, amikor Jellinek Tina és Emilio lánya, Gáspár Tina – vagy ahogy az ország ismeri, a kis Tina – anyává vált. A kisfiú érkezése nemcsak a fiatal szülőknek, hanem az egész országnak hatalmas hír volt, a nagyszülők pedig azóta is a fellegekben járnak. Jellinek Tina most megtörte a csendet, és elmesélte, hogyan élték meg az elmúlt napokat és azt a bizonyos mindent elsöprő első találkozást Bangó Margittal.
Az újdonsült nagymama, Jellinek Tina meghatottan idézte fel azt a pillanatot, amikor először pillanthatták meg a kis jövevényt, akit édesapja után Norbikának neveztek el. Az interjúban Tina elárulta, hogy a büszke nagyszülők képtelenek voltak uralkodni az érzelmeiken a kórházi ágy mellett.
Szerencsére a kisbaba és az édesanyja is jól vannak. Azóta is szállunk a boldogságtól. Föld felett közlekedünk, nem is a földön, úgyhogy tökéletes minden. Három nap után haza is jöttek a kórházból, úgyhogy azóta is minden nap jövünk, segítünk, amiben tudunk. Az egész család, mindenki jön babázni, jön csodálni. Hát szerelem azóta is. Sőt, napról napra nagyobb
– kezdte mesélni Tina önfeledten a Borsnak.
A névválasztás nem volt véletlen, a család tisztelegni kívánt az édesapa előtt. A kis Tina számára a legfontosabb a biztonság és a szeretet volt, amit a családja maximálisan meg is adott neki a nehéz órákban. Tina megerősítette a rajongók számára a legfontosabb hírt:
Hála Istennek, kis Tina is nagyon jól van. Hát őt olyan fából faragták tényleg mindkettőt, mint mi magunk is vagyunk, bámulatos. Azóta, mióta hazajött, ő nem fekszik, nem pihen... Persze mi mindig veszekszünk vele, hogy próbáljon meg egy kicsit pihenni, itt vagyunk, segítünk mindenben, amiben tudunk. De nem engedi, szerencsére olyan ügyesek mind ketten, a vejünk is.
Ez a pár mondat megnyugvást hozott mindenkinek, aki aggódott a fiatal kismamáért. A család azóta minden percét a pici körül tölti, és próbálják feldolgozni azt a hatalmas szeretetet, ami a kicsi érkezésével zúdult rájuk.
A család egyik legnagyobb csodája, hogy a Kossuth-díjas művésznő, Bangó Margit is részese lehetett ennek a pillanatnak.
Á, hát gondolhatod, áll az ágya felett nézegetni... a mama pont itthon volt a kórházi kezelésből, amikor a kis Tina szült, meg hát amikor haza is hozták a babát, úgyhogy ő várta őket itthon. Hát gondolhatod, ezt elmondani nem lehet. Ükunokája!
A család számára ez történelmi pillanat: decemberben lesz 60 éves Bangó Marika, aki így már dédnagymama, a család feje, Margit pedig üknagymama lett. Ezzel pedig összeállt a ritka pillanat: öt generáció szerepelhet majd egyetlen családi fotón.
