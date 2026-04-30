Bangó Margit elsírta magát ükunokája láttán: betegsége után a picitől kapott új erőre

A család élete április 21-én változott meg örökre, amikor Jellinek Tina és Emilio lánya, Gáspár Tina – vagy ahogy az ország ismeri, a kis Tina – anyává vált. A kisfiú érkezése nemcsak a fiatal szülőknek, hanem az egész országnak hatalmas hír volt, a nagyszülők pedig azóta is a fellegekben járnak. Jellinek Tina most megtörte a csendet, és elmesélte, hogyan élték meg az elmúlt napokat és azt a bizonyos mindent elsöprő első találkozást Bangó Margittal.

Bangó Margit ükunokája egy gyönyörű kisfiú, aki a Norbika nevet kapta (Fotó: Saját/Jellinek Tina)

Bangó Margit dédunokája megszülte első gyermekét

Az újdonsült nagymama, Jellinek Tina meghatottan idézte fel azt a pillanatot, amikor először pillanthatták meg a kis jövevényt, akit édesapja után Norbikának neveztek el. Az interjúban Tina elárulta, hogy a büszke nagyszülők képtelenek voltak uralkodni az érzelmeiken a kórházi ágy mellett.

Szerencsére a kisbaba és az édesanyja is jól vannak. Azóta is szállunk a boldogságtól. Föld felett közlekedünk, nem is a földön, úgyhogy tökéletes minden. Három nap után haza is jöttek a kórházból, úgyhogy azóta is minden nap jövünk, segítünk, amiben tudunk. Az egész család, mindenki jön babázni, jön csodálni. Hát szerelem azóta is. Sőt, napról napra nagyobb

– kezdte mesélni Tina önfeledten a Borsnak.

Bangó Margit dédunokája kisfiút szült (Fotó: hot! magazin/archív)

Norbi, a legifjabb trónörökös

A névválasztás nem volt véletlen, a család tisztelegni kívánt az édesapa előtt. A kis Tina számára a legfontosabb a biztonság és a szeretet volt, amit a családja maximálisan meg is adott neki a nehéz órákban. Tina megerősítette a rajongók számára a legfontosabb hírt:

Hála Istennek, kis Tina is nagyon jól van. Hát őt olyan fából faragták tényleg mindkettőt, mint mi magunk is vagyunk, bámulatos. Azóta, mióta hazajött, ő nem fekszik, nem pihen... Persze mi mindig veszekszünk vele, hogy próbáljon meg egy kicsit pihenni, itt vagyunk, segítünk mindenben, amiben tudunk. De nem engedi, szerencsére olyan ügyesek mind ketten, a vejünk is.

Ez a pár mondat megnyugvást hozott mindenkinek, aki aggódott a fiatal kismamáért. A család azóta minden percét a pici körül tölti, és próbálják feldolgozni azt a hatalmas szeretetet, ami a kicsi érkezésével zúdult rájuk.