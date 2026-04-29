Bangó Margit családja: így ünnepelték Emilio unokájának születését

Óriási öröm érte Bangó Margit családját: megszületett a legifjabb trónörökös, a Kossuth-díjas előadóművész ükunokája, a kis Tina első gyermeke, Norbi. Emilio unokája április 21-én látta meg a napvilágot.

Megszületett Bangó Margit családjában Norbi, Emilio lánya, Tina első gyermeke, nagy örömet okozva a rokonságnak.

Tina nagyon izgult a szülés alatt, amíg kiderült, hogy minden rendben van.

A család meghatottan fogadta a babát, később a tágabb baráti kör is meglátogathatja.

Azóta teljesen sokkban vagyunk: csak jövünk-megyünk a lakásban, és még mindig nem hisszük el, hogy ez tényleg megtörtént. Már hazajöttünk a kórházból, most itt vagyunk a mamánál

– kezdte a hot!-nak az újdonsült nagymama, Jellinek Tina. „Kis Tina a szülés után estig volt az őrzőben, csak ezután került le a szobájába, ahol már találkozhatott a picivel. Norbi születésének napján folyamatosan küldözgettük egymásnak a képeket a családban, és hát könnyes szemmel nézegetjük őket újra meg újra.”

Édesanyaként Jellinek Tina számára szinte szavakkal leírhatatlan élmény volt átélni, hogy a lánya éppen életet ad egy kisbabának.

„Őszintén mondom, az ember a saját gyerekéért is nagyon izgul, de itt most az ő kisbabájáról is szó volt, szóval, hatványozottan izgultam. Emi­lió­val csak ültünk csendben, fogtuk egymás kezét, imádkoztunk, és vártuk a pillanatot, amikor kitolják kis Tinát, és kimondják azt, hogy minden rendben van vele és az unokánkkal is. Amikor ez megtörtént, hatalmas kő esett le a szívünkről. Leírhatatlan érzés, amit a baba vált ki belőlünk. Szerelem volt első látásra, ráadásul ez olyan szeretet, ami egy életen át tart” – mondta a büszke nagymama.

A kórházban komoly szurkolótábora volt az újdonsült édesanyának és a kisfiának: több mint harmincan érkeztek a családból, s mind együtt örültek Norbikának.

Szívmelengető családi hagyomány: így köszöntik Emilio unokáját

A családjukban az a hagyomány, hogy egy meghitt fogadással köszöntik Emilio unokáját. Ilyenkor még csak a legszűkebb kör gyűlik össze, később azonban – ahogy a baba erősödik – egyre többen érkeznek, hogy személyesen is üdvözöljék a kis jövevényt.