Bangó Margit családja: így ünnepelték Emilio unokájának születését

Óriási öröm érte Bangó Margit családját: megszületett a legifjabb trónörökös, a Kossuth-díjas előadóművész ükunokája, a kis Tina első gyermeke, Norbi. Emilio unokája április 21-én látta meg a napvilágot.
Azóta teljesen sokkban vagyunk: csak jövünk-megyünk a lakásban, és még mindig nem hisszük el, hogy ez tényleg megtörtént. Már hazajöttünk a kórházból, most itt vagyunk a mamánál
– kezdte a hot!-nak az újdonsült nagymama, Jellinek Tina. „Kis Tina a szülés után estig volt az őrzőben, csak ezután került le a szobájába, ahol már találkozhatott a picivel. Norbi születésének napján folyamatosan küldözgettük egymásnak a képeket a családban, és hát könnyes szemmel nézegetjük őket újra meg újra.”
Édesanyaként Jellinek Tina számára szinte szavakkal leírhatatlan élmény volt átélni, hogy a lánya éppen életet ad egy kisbabának.
„Őszintén mondom, az ember a saját gyerekéért is nagyon izgul, de itt most az ő kisbabájáról is szó volt, szóval, hatványozottan izgultam. Emilióval csak ültünk csendben, fogtuk egymás kezét, imádkoztunk, és vártuk a pillanatot, amikor kitolják kis Tinát, és kimondják azt, hogy minden rendben van vele és az unokánkkal is. Amikor ez megtörtént, hatalmas kő esett le a szívünkről. Leírhatatlan érzés, amit a baba vált ki belőlünk. Szerelem volt első látásra, ráadásul ez olyan szeretet, ami egy életen át tart” – mondta a büszke nagymama.
A kórházban komoly szurkolótábora volt az újdonsült édesanyának és a kisfiának: több mint harmincan érkeztek a családból, s mind együtt örültek Norbikának.
A családjukban az a hagyomány, hogy egy meghitt fogadással köszöntik Emilio unokáját. Ilyenkor még csak a legszűkebb kör gyűlik össze, később azonban – ahogy a baba erősödik – egyre többen érkeznek, hogy személyesen is üdvözöljék a kis jövevényt.
„Ez nálunk mindig így szokott lenni, jön a szűk család, aztán ahogy erősödik a baba, jönnek majd a többiek, a tágabb család és a barátok is” – mesélte Tina, majd azt is elárulta, hogy mit szólt a picihez az üknagymama, Bangó Margit. – „Megmutattuk neki a felvételeket és a fotókat a babáról, persze mindkettőnknek azonnal könnyes lett a szeme. A pici egyébként szinte óráról órára változik, de az anyukáját és az apukáját is látom benne. Olyan, mint egy kis festmény, egy igazi porcelánbaba.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.