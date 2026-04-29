Bangó Margit családja: így ünnepelték Emilio unokájának születését

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 29. 17:00
Kis Tina és Norbi alig fél éve házasodtak össze, de már meg is született a gyermekük. A zenészcsalád szó szerint fürdik a boldogságban, ilyen volt Emilio unokája, Norbi születése.
Óriási öröm érte Bangó Margit családját: megszületett a legifjabb trónörökös, a Kossuth-díjas előadóművész ükunokája, a kis Tina első gyermeke, Norbi. Emilio unokája április 21-én látta meg a napvilágot.

Emilio unokája, Norbi múlt héten született meg.
Emilio unokája a Norbi nevet kapta

Bangó Margit családja meghatódva ünnepelt: Megszületett Emilio unokája, Norbi

  • Megszületett Bangó Margit családjában Norbi, Emilio lánya, Tina első gyermeke, nagy örömet okozva a rokonságnak.
  • Tina nagyon izgult a szülés alatt, amíg kiderült, hogy minden rendben van.
  • A család meghatottan fogadta a babát, később a tágabb baráti kör is meglátogathatja.

Azóta teljesen sokkban vagyunk: csak jövünk-megyünk a lakásban, és még mindig nem hisszük el, hogy ez tényleg megtörtént. Már hazajöttünk a kórházból, most itt vagyunk a mamánál

 – kezdte a hot!-nak az újdonsült nagymama, Jellinek Tina. „Kis Tina a szülés után estig volt az őrzőben, csak ezután került le a szobájába, ahol már találkozhatott a picivel. Norbi születésének napján folyamatosan küldözgettük egymásnak a képeket a családban, és hát könnyes szemmel nézegetjük őket újra meg újra.”

Bangó Margit és dédunokája, kis Tina nagyon jó kapcsolatot ápol.
Bangó Margit dédunokája kisfiút szült

Emilio felesége felidézte az örömteli pillanatokat

Édesanyaként Jellinek Tina számára szinte szavakkal leírhatatlan élmény volt átélni, hogy a lánya éppen életet ad egy kisbabának.

„Őszintén mondom, az ember a saját gyerekéért is nagyon izgul, de itt most az ő kisbabájáról is szó volt, szóval, hatványozottan izgultam. Emi­lió­val csak ültünk csendben, fogtuk egymás kezét, imádkoztunk, és vártuk a pillanatot, amikor kitolják kis Tinát, és kimondják azt, hogy minden rendben van vele és az unokánkkal is. Amikor ez megtörtént, hatalmas kő esett le a szívünkről. Leírhatatlan érzés, amit a baba vált ki belőlünk. Szerelem volt első látásra, ráadásul ez olyan szeretet, ami egy életen át tart” – mondta a büszke nagymama.

A kórházban komoly szurkolótábora volt az újdonsült édesanyának és a kisfiának: több mint harmincan érkeztek a családból, s mind együtt örültek Norbikának.

Emilio, Tina, kis Tina és a férje, Norbi néhány hónapja tartották meg a lakodalmat.
Nemrég volt az újdonsült szülők esküvője

Szívmelengető családi hagyomány: így köszöntik Emilio unokáját

A családjukban az a hagyomány, hogy egy meghitt fogadással köszöntik Emilio unokáját. Ilyenkor még csak a legszűkebb kör gyűlik össze, később azonban – ahogy a baba erősödik – egyre többen érkeznek, hogy személyesen is üdvözöljék a kis jövevényt.

„Ez nálunk mindig így szokott lenni, jön a szűk család, aztán ahogy erősödik a baba, jönnek majd a többiek, a tágabb család és a barátok is” – mesélte Tina, majd azt is elárulta, hogy mit szólt a picihez az üknagymama, Bangó Margit. – „Megmutattuk neki a felvételeket és a fotókat a babáról, persze mindkettőnknek azonnal könnyes lett a szeme. A pici egyébként szinte óráról órára változik, de az anyukáját és az apukáját is látom benne. Olyan, mint egy kis festmény, egy igazi porcelánbaba.

A legfrissebb hot! magazinban további érdekes sztártörténeteket olvashatsz

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu