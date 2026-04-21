„Olyan, mint egy festmény!” – Exkluzív fotón Bangó Margit ükunokája! Megszólalt a család

Nincs is nagyobb öröm egy családban, mint amikor érkezik egy kisbaba. Bangó Margit is alig várja, hogy megölelje a csöppséget, akinek születésekor majdnem az egész família a szülőszoba előtt izgult. Az énekesnő unokája, Tina elárulta, a kicsi és az anyukája is jól vannak.

Bangó Margit ükunokája hamarosan találkozhat legendás felmenőjével (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

Bangó Margit egyelőre csak fotón és videón láthatja ükunokáját

Novemberben csak a Bors lehetett ott Emilio és Tina lánya, Gáspár Tina és Dani Norbert esküvőjén, ahol az újdonsült házaspár fantasztikus hírt jelentett be: első gyermeküket várják! Most pedig eljött a nagy nap, a kis Tina világra hozta Norbikát.

Az újszülött Norbika és hős anyukája, a kis Tina is jól vannak (Fotó: Jellinek Tina)

"Ott várakoztunk, akármikor nyílt az ajtó, mindenki szaladt oda, annyian voltunk, mint egy kisebb létszámú falu" – mesélte boldogan a Borsnak Bangó Margit unokája, Tina, a büszke nagymama. – "Először kitolták a kis Tinát, utána pedig kihozták a babát, aki egyszerűen mesés. Rengeteg göndör haj, olyan, mint egy festmény, szavakat sem találok. Csak álltunk ott, mindannyian sírtunk és sírtunk és sírtunk. Rögtön hívtam a mamát, azonnal megyek is hozzá haza mutatni neki a videót, fotókat. A büszke apuka, Norbi most bent lehet velük egy órát az őrzőben, utána Tinát még bent tartják hat órát a császár után, majd később viszik majd a szobájába, megyek majd vissza hozzá, ha már ott lesz."

A cigányzene koronázatlan királynője otthon izgult, amíg dédunokája a szülőszobában volt, nagyon várja, hogy ő is láthassa, magához ölelje Norbikát.

Mama otthon várta a híreket, az örömtől ő is sírt. Norbika 3450 grammal született, a nagy izgalomban meg sem kérdeztük hány centi. De nagyon formás baba, kis húsos, de csak pont, amennyire kell, jaj és olyan a haja, hogy győzni kell majd fésülni. A lányom nagyon ügyes volt, egy hős, azt mondta nem fájt neki semmi. Ahogy kitolták, az volt az első mondata, hogy láttátok, olyan szép! Végig sírtuk az egészet

– mondta Jellinek Tina, majd férje, Emilio vette át a szót.