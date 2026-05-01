Aurelio üzent Sipos Petinek: „A mentőben talán lenne esélye”

Kezdjük egy kis időutazással, hiszen hetek teltek el azóta, hogy Sipos Peti úgy döntött, nekiugrik Aureliónak. A „haragszomrád” azzal kezdődött, hogy az Irigy Hónaljmirigy oszlopos tagja posztolt egy TikTok-videót, melyben nem bánt éppen kesztyűs kézzel a valóságshow-k koronázatlan királyával. Aurelio most részletesebben reagált.

De mit is mondott Sipos Peti? „Nagyon nagy új kedvencem, akit még a mentőben is ütnék... Aurelio. Hová lehet még lezülleszteni a televíziózást?”

Eleve, hogy ez az ember bekerült bármilyen műsorba! Utána volt, hogy éjszakai műsort konferált, majd megjárta a börtönt, kijött onnan, és erre adnak neki egy valóságshow-t

– szaladt ki az előadó száján a talán kicsit erősen megfogalmazott véleménye. Aurelio nem is maradt sokáig Peti adósa. Röviden, de velősen válaszolt: „Most került elém egy videó, amiben egy szépkorú férfi azt mondja rólam, hogy még a mentőben is ütne. Ez azért nem szép dolog. Egyébként nagyon szívesen! Igaz, hogy engem kidobott az algoritmus a kukába, de azért az úrnak szeretném felhívni a figyelmét arra: elég volt csak kimondani a nevemet, és egyből megnézték majdnem félmillióan a videót” – replikázott az egykori villalakó. A felek akkor ennyiben is maradtak, de…

Aurelio most Hajdú Péter műsorában, a műsorvezető unszolására egy árnyalattal keményebben is megfogalmazta véleményét. „Amikor nekik önálló műsoruk volt a tévében, másnap az egész ország róluk beszélt. Én úgy nőttem fel, hogy ez így volt. De én leginkább német nyelvű csatornákat néztem akkoriban. Az iskolában mindenki róluk beszélt, én pedig kiközösítve éreztem magam, mert nem tudtam hozzászólni a témához. Persze ha látom az embert, tudom, hogy ki ő.”

De amikor megcsinálta rólam a videót, a kommentelőktől kérdeztem, hogy mi a becsületes neve, mert azt nem tudtam.

„Szóval azt nem tudtam volna megmondani, hogy ő a Sipos Lajos” – kezdett bele mondandójába Aurelio, aki talán csak a mondandója éle kedvéért tévesztett nevet, de az sem kizárt, hogy valóban fogalma sincs arról, hogy az őt kritizáló híresség keresztneve Péter. Minden esetre, akadt még mondanivalója a témában. „Kicsit a keserű szájízt éreztem nála. Mellesleg hozzáteszem, talán a mentőben lenne is esélye, hogy megüssön. Ma már amúgy nem is ülök fel ezeknek. Régen talán beültem volna az autóba és megvártam volna valahol, hogy megbeszéljem vele a dolgot. Biztos megkérdeztem volna tőle, hogy keressünk-e egy mentőt, vagy ott helyben megpróbál agyonütni. Gondolom, hogy volt valami oka arra, hogy ilyesmiket mondjon rólam. Azt is megértem, hogy nem úgy fut a szekér. Biztos neki is nagy szerelem a tévézés, de ezek az idők lejártak és ezt el kell fogadni. Én nagyon remélem, hogy az ő korában nem egy lerobbant stúdióban kell videókat csinálnom a nálam harminc évvel fiatalabb hírességekről” – summázta véleményét Aurelio az Én Magyarországom felvételén.



