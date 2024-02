Hajdú Péter: Aurelio élete szerelmét veszítette el

Rendkívüli, exkluzív különkiadással jelentkezik a Frizbi TV YouTube-csatorna kedden este 19 órakor. Aurelio ugyanis vendégül látta Hajdú Pétert bajai otthonában, ahol egy maratoni interjút rögzítettek. Volt miről beszélniük, hiszen a botrányairól elhíresült celeb két hosszú év után hazatérhetett a börtönből. A műsorvezető egyelőre nem árulhat el pontos részleteket a beszélgetésükből, de néhány gondolatát megosztotta a Borssal még hazafelé tartva.

Hajdú Péter hosszú órákon át beszélgetett Aurelióval (Fotó: Bánkúti Sándor)

„Egy új ember várt rám Baján”

– Nagyon érzelmes és nagyon őszinte beszélgetést hallhatnak és láthatnak majd a nézők kedd este.

Egy olyan fiú ült le velem szembe, aki megjárta a saját maga által teremtett poklot, és aki teljesen, de tényleg gyökeresen megváltozott az utolsó, frizbis beszélgetésünk óta.

Nyugodtan mondhatom, hogy én valóban jól ismertem ezt a srácot és most egy új ember várt rám Baján – kezdte lapunknak Péter, aki egyszerre látta Aurelio szemében a mérhetetlen boldogságot és a zsigeri fájdalmat is, és e kettősség okát hamarosan meg is értette.

Hajdú Péter Aurelióval készült interjúját kedd este láthatjuk a Frizbi TV YouTube-csatornán (Fotó: Hajdú Péter)

„Hatalmasat hibázott...”

– Nagyon érdekes volt azt látni, ahogyan Aurelio szeme csillogni kezdett, ha csak megemlítettük a kislányát. Érezhető volt az a fajta szerelem, amit csak egy apa táplálhat a kislánya iránt. Felismertem, hiszen magam is ebben élek apukaként. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy ez a fiú élete szerelmét veszítette el, amikor kiderült, hogy egy gyermekkori barátjától született meg Sofia. Mindezt úgy, hogy nem tehetett semmit, hiszen hónapok óta börtönben volt, amikor kipattant a titok és kiderült, hogy megcsalta azt a lányt, akit a világon mindenkinél jobban szeretett. Hatalmasat hibázott, de ennek a hibának született egy gyönyörű „következménye”. Aurelio az egyik oldalon élete legszebb ajándékát kapta meg, míg a másikon elvesztette azt a lányt, akivel az egész életét szerette volna leélni – mesélte a Borsnak Hajdú Péter, aki szerint Aurelio tényleg jó útra tért. – Aurelio rengeteget komolyodott a börtönben.

Nagyon koncentrált lett, vagyis hasznára vált az elmúlt két év, ez nyilvánvaló.

Őszintén drukkolok neki, hogy sikerüljön talpra állnia és újjáépítenie a karrierjét – zárta mondandóját a műsorvezető.