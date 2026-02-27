Nincs több titok: Kiderült Aurelio legbizarrabb szokása!

A bajai fenegyerek nem is titkolja, hogy olyan nehéz természete van, amivel szeretteit néha az őrületbe kergeti. Ráadásul Aurelio és párja is heves természetű, így gyakoriak náluk a viták, igaz utána gyorsan ki is békülnek. A volt villalakó keményen dolgozik magán, hogy hirtelen haragú, makacs természetét kordában tudja tartani.

Aurelio menyasszonya, Niki szerint is érezhető a változás (Fotó: Gáll Regina)

Eskü megváltozom: Aurelio megváltozott

Mint ahogy arról mi is írtunk annak idején, a valóságshow-győztest 2021-ben jogerősen 2 év 3 hónap börtönre ítélték, mert társával elrabolták egy ismerősét. Mivel korábban volt egy kábítószer-birtoklási ügye is, amiért szintén elítélték, így Aurelio a két bűncselekményért összesen 3 év 5 hónapot kapott, két év után szabadult. A korábbi botrányhős élete onnantól 180 fokos fordulatot vett, főállású apuka lett és gyermeke édesanyjával összeköltöztek, amolyan olaszos kapcsolatban élnek.

„Vannak vitáink, igen hevesek is, mivel mind a ketten erős személyiségek és hangosak vagyunk” – mesélte a Borsnak Aurelio, akiről korábban párja azt mondta, kontrollmániás.

Nem véletlenül mondtam én azt, hogy velem nehéz együtt élni, tele vagyok mániákkal, amivel Nikit és édesanyámat is őrületbe tudom kergetni. De az Eskü, megváltozom forgatása tényleg hozott változást a személyiségemben, sok mindenre rájöttem magammal kapcsolatban, ahogy arra is, hogy néha mennyire megkeserítettem a viselkedésemmel a szeretteim életét. Persze tudják, hogy szeretem őket és nem megbántani akarom egyiküket sem, de néha azért sikerült. Higgadtabb lettem, most már csak százig számolok el magamban, nem tízezerig, hogy nehogy olyat mondjak, úgy reagáljak, amit később megbánnék

– tette hozzá nevetve.

Aurelio minden reggel jeges vízbe mártja fejét az egészsége érdekében (Fotó: Instagram)

Odafigyel az egészségére

De nemcsak a személyisége változott meg, Aurelio Caversaccio Onorato külsőre is alakult. Újra edzeni kezdett, a párja hathatós segítségével egészségesen étkezik, reggelente pedig hideg vizes, jeges vízbe meríti az arcát, amit sokan furcsának találnak.

„Pedig ugyanaz a hatása, mint a hideg-meleg vizes zuhanynak. Összehúzza az ereket, beindítja a vérkeringést, én edzés előtt szoktam, a bőrre, a szem alatti karikákra is nagyon jó hatással van. Nagyon odafigyelek az egészségemre, mert fel akarom nevelni a gyerekemet, na meg majd egy esküvőm is lesz, jól kell kinéznem!”