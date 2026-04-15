„Szeptember végén fogok szülni” – 46 évesen a második gyermekével várandós Tornóczky Anita

Ahogy arról korábban a Bors beszámolt, Tornóczky Anita nemrég elárulta: 46 évesen újra belevág a lombikprogramba. A korábbi műsorvezető úgy fogalmazott, hogy „van három fagyasztott embriójuk” a párjával, Miklóssal most pedig már az elképesztő örömhírrel jelentkezett.
A sztármami ráadásul egyből hatalmas terhespocakot villantott, kiderült ugyanis, hogy eddig a kabátos időszaknak köszönhetően tudta titkolni a várandósságát, most azonban már másokat is beavatott a határtalan boldogságába.
Szeptember végén fogok szülni. Igazából amint lehetett, elindítottuk a folyamatokat, ez a négy hónap ’csúszás’, hívjuk annak, amiatt volt, mert az első beültetés előtt felmerült némi egészségügyi probléma. Kiderült, hogy a szülés után egy pici méhlepénydarab maradt a méhemben, ami bár nem okozott panaszt, a beültetés előtt el kellett távolítani. Illetve az első beültetés nem is sikerült…
– idézi a Story a volt műsorvezető egy magazinnak adott interjúját.
Ugye összesen három embriónk maradt az első lombik után, és a párommal abban maradtunk, hogyha ebből a háromból nem lesz semmi, akkor elfogadjuk, Noel egyke marad. De a második beültetés – éppen, mint Noel esetében –, sikeres volt! Bár hozzáteszem, amikor ezt megtudtuk, még nem nagyon mertünk örülni, mondván, annyi probléma közbejöhet az elején
– tette hozzá Tornóczky Anita.
Azt is elárulta, hogy szerencsére jól viseli a terhességet, illetve már az sem titok, hogy kisfiút vagy kislányt hord a szíve alatt. Elmondása szerint eleinte az egész család meg volt róla győződve, hogy ezúttal kislányuk lesz, azonban mindenki tévedett.
Egy ideig mi is azt hittük. Édesanyám eleinte nagyon szerette volna, ha kap egy lányunokát is, de mostanra egyáltalán nem bánkódik. Én meg úgy vagyok vele, hogy két fiúnak könnyebb lesz együtt felnőnie, pláne ilyen kicsi korkülönbséggel. Arról nem is beszélve, hogy tele vagyunk játékokkal, ruhákkal. Noel olyan ütemben nőtt, hogy lehetősége sem volt arra, hogy leamortizálja a holmijait. Tehát a születendő babánk sokat megspórol nekünk
– idézi a boldog sztármamit a Story.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.