„Szeptember végén fogok szülni” – 46 évesen a második gyermekével várandós Tornóczky Anita

Ahogy arról korábban a Bors beszámolt, Tornóczky Anita nemrég elárulta: 46 évesen újra belevág a lombikprogramba. A korábbi műsorvezető úgy fogalmazott, hogy „van három fagyasztott embriójuk” a párjával, Miklóssal most pedig már az elképesztő örömhírrel jelentkezett.

Második gyermekével várandós Tornóczky Anita Fotó: Ladóczki Balázs

A sztármami ráadásul egyből hatalmas terhespocakot villantott, kiderült ugyanis, hogy eddig a kabátos időszaknak köszönhetően tudta titkolni a várandósságát, most azonban már másokat is beavatott a határtalan boldogságába.

Szeptember végén fogok szülni. Igazából amint lehetett, elindítottuk a folyamatokat, ez a négy hónap ’csúszás’, hívjuk annak, amiatt volt, mert az első beültetés előtt felmerült némi egészségügyi probléma. Kiderült, hogy a szülés után egy pici méhlepénydarab maradt a méhemben, ami bár nem okozott panaszt, a beültetés előtt el kellett távolítani. Illetve az első beültetés nem is sikerült…

– idézi a Story a volt műsorvezető egy magazinnak adott interjúját.

Ugye összesen három embriónk maradt az első lombik után, és a párommal abban maradtunk, hogyha ebből a háromból nem lesz semmi, akkor elfogadjuk, Noel egyke marad. De a második beültetés – éppen, mint Noel esetében –, sikeres volt! Bár hozzáteszem, amikor ezt megtudtuk, még nem nagyon mertünk örülni, mondván, annyi probléma közbejöhet az elején

– tette hozzá Tornóczky Anita.