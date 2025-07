Rendbe kell hozni Tornóczky Anita gyermekének izmait

Tornóczky Anita kisfia, Noel hamarosan nyolc hónapos lesz és már most igazi vízipók. Az édesanyja már öthetes kora óta vízi foglalkozásra viszi a Mattesz Baby Spa-ba, ahol a kisfiú szemmel láthatóan remekül érzi magát.

Tornóczky Anita kisfia Matesz Csillához jár gyógyulni – Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Vízi foglalkozással fejlesztik Tornóczky Anita gyermeke mozgását

"Az elején nagyon fontos volt, hogy megalapozzuk a mozgásfejlődést, így sok gyógytorna jellegű gyakorlatot végeztünk, amit aztán a medencében is folytattunk.”

Folyamatosan változik, hogy milyen feladatokat kapunk, hiszen ahogy fejlődik Noel mozgása, újabb és újabb gyakorlatok kerülnek elő. Matesz Csilla pedig nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ha bármi elakadást észlel, amit ő nem tud kezelni, akkor irányt mutat, például elküldi a babát Dévény-tornára.

„Nagyon fontosnak tartom, hogy már ilyen korán ránézzen egy hozzáértő szakember a kis­fiam­ra, mert ilyenkor sokszor még senki más nem figyeli a mozgását” – kezdte Anita a hot!-nak. „Például az elején nem tudtam, hogy Noel miért fordul mindig csak az egyik irányba alvás közben, aztán kiderült, hogy kicsit elfeküdte a nyakát a pocakomban, emiatt az egyik oldalon egy kicsit megrövidült az izma. Ezt sikerült korrigálni Dévény-tornával és a spa speciális eszközeivel. Noel egy alkalommal sem sírt. Ez nem minden babánál van így, de ha egy kisgyerek sír is, nem kell megijedni, mert minél feszesebbek az izmok, annál kényelmetlenebb lehet neki eleinte. Noelnek csak egy kis nyaki feszültsége volt, amit oldani kellett.”

Tornóczky Anita babája már a mászásra készül

Noel mindig boldogan vesz részt a foglalkozásokon, számára a víz igazi örömforrás. Mostanra azonban kezdi kinőni a kismedencét, így hamarosan áttérnek a nagymedencés foglalkozásokra.

Tornóczky Anita gyermeke, Noel imádja a vizet – Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

„Egy csomó izgalmas feladatot kipróbáltunk már, és Noel mindig nagyon élvezte. Most kezdi kinőni a kis jakuzzit, mert már majdnem nyolc hónapos lesz, és már kezd egy picit unatkozni. Szerintem még egy hónapunk van itt, aztán jön a nagymedencés verzió” – jelentette ki Anita, majd elárulta, hol tart a mozgásfejlődésben a kisfia. „Most kezdi feltolni magát négykézlábra, készül a mászásra.”

Már másfél hónapja kúszik, és már ülő pozícióba is feltolja magát, de még csak támaszkodva tud ülni, anélkül még nem megy stabilan. Egyébként ez a fejlődési tempó sokkal gyorsabb, mint amit a könyvekben írnak: jóval előrébb tart.

„Nyilván ez részben egyéni adottság is, de szerintem a Baby Spa-­fog­lal­ko­zás is sokat számít, mert nagyon erős. Még a gyerekorvos is mindig megjegyzi, hogy mennyire fejlett az izomzata” – mondta büszkén Tornóczky Anita gyermekéről.