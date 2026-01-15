Tornóczky Anita 46 évesen újra belevág a lombikprogramba: „Van három fagyasztott embriónk”

Hazánk egyik legnépszerűbb kutyatrénere bízik benne, hogy lesz kistestvére első gyermekének, Noelnek. Tornóczky Anita és párja ugyanis újra belevágtak a lombikprogramba.

Tornóczky Anita párja mindenben támogatja a sztáranyukát (Fotó: Szabolcs László)

Tornóczky Anita bízik sikeres beültetésben

Öt évig hiába szeretett volna nagyon teherbe esni a népszerű televíziós, nem jött össze a baba. Ezért hatalmas volt az öröm, amikor végre siker koronázta a lombikprogramot és Tornóczky Anita bejelenthette, gyermeket vár. A kis Noel azóta elmúlt 1 éves, anyukája és apukája szeme fénye, bíznak benne, hogy lesz egy húga, vagy egy öccse. Még akkor is, ha a sztáranyuka megszenvedi a hormonkezelések negatív mellékhatásait.

„Folyamatban van egy új lombik, ennek az előkezelése zajlik most” – mesélte a Tények Pluszban Tornóczky Anita kutyatréner.

Volt már egy első kör, az sikertelen volt, most jön egy második kör, remélem, hogy ezt sikerrel fogjuk zárni. Igazából annyira tökéletesre sikerült a prototípus, hogy nagyon szeretnék belőle még egyet, ha a Jóisten megsegít. Persze eleinte minden nap úgy voltunk, hogy csináljuk, ne csináljuk, de aztán elérkeztünk egy olyan pontra, amikor mindkettőnknek egyértelmű volt, hogy igen, vágjunk bele. A párom azt mondta, a végső döntés az enyém, mert az én szervezetem kapja az újabb sokkot!

Nem bánja az újabb pluszkilókat

Az első terhességének a végét már nehezen bíró Anita azt mondja, egyáltalán nem érdekli, hogy a hormonkezelésektől újra hízik.

„Teljesen háttérbe szorul, hogy ez milyen nehézségekkel, milyen testi tünetekkel jár! Nem leányálom, nekem a kilenc hónap sem és a szülés sem volt csodálatos élmény! De az, hogy benned fejlődik egy élet és amikor először találkozol vele, az katartikus élmény! Van még három lefagyasztott embriónk van, ha abból lesz gyermek, akkor lesz, ha nem lesz, nem megyünk tovább!”