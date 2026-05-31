Mutatjuk a hatoslottó negyedmilliárdot érő nyerőszámait

Két hete, május 17-én vitték el a hatoslottó főnyereményét utoljára, míg az ötösét a múlt szombaton.

Megérkeztek a hatoslottó friss nyerőszámai

Most, a 22. játékhét vasárnapi sorsolásán, május 31-én 260 millió forintért lehetett játszani.

Ezek a hatoslottó nyerőszámai

7 (hét)

19 (tizenkilenc)

20 (húsz)

41 (negyvenegy)

42 (negyvenkettő)

43 (negyvenhárom)

A héten nem született telitalálatos szelvény a hatoslottón. A jövő héten már 320 millió forintért lehet játszani.

