„Azonnal orvoshoz kellett fordulnom” – Tornóczky Anita kisfiánál súlyos allergiás tünetek jelentkeztek

Tornóczky Anita hosszú és rögös utat járt be, mire végre karjaiban tarthatta kisfiát, Noelt. Az egykori műsorvezető már hosszú évek óta próbálkozott a teherbeeséssel, és eközben megjárta a magyar és külföldi orvosi rendszert is. Mint elmondta, mintegy húsz különböző orvosnál járt, hormonkezeléseken, diétákon és alternatív terápiákon is átesett – mindhiába. A megoldást végül egy kassai lombikközpont hozta meg: itt sikerült a második lombik beültetés során teherbe esnie 2024 márciusában. A terhesség azonban korántsem volt egyszerű. Már a hormonstimuláció miatt is hirtelen felszaladt rá tíz kiló, később pedig komplikációk is jelentkeztek: vérzések, szívritmuszavar és olyan mértékű vizesedés, amit csak infúziós kezelésekkel tudtak kordában tartani.

Tornóczky Anita férje mindenben a segítségére van

(Fotó: Instagram)

Bár eredetileg természetes szülést terveztek, Anita hasizmai annyira erősek voltak, hogy végül császármetszéssel kellett világra segíteni Noelt. A kisfiú 2024. november 27-én született meg – és azóta gyökeresen megváltoztatta édesanyja életét. Tornóczky Anita nem zárkózik el a testvér gondolatától sem – három lefagyasztott embrió is van még, és bár a szabályok miatt legalább másfél évig várniuk kell, a pár komolyan tervezi a család bővítését.

Tornóczky Anita kisfia érkezésével boldogabb, mint valaha és ma már újra a régi formában van. Elmondása szerint egyáltalán nem bánja, hogy nem előbb, hanem 45 évesen lett édesanya.

„Nem lett volna ennyi időm és türelmem 15 éve. Most tudok igazán jó anyukája lenni és mindent jól csinálni. A kisfiam most lesz 8 hónapos, és még egyszer sem betegedett meg. Egészséges, okos, gyönyörű – valódi csoda”– kezdte lapunknak.

Tornóczky Anita gyermeke allergiás lett az anyatejre

Egy egészségügyi probléma azonban korán felütötte a fejét. Sajnos Noelnél pár hetes korában súlyos allergiás tünetek jelentkeztek.

„Nagyon örülök neki, hogy Noel ilyen egészséges baba, soha semmi baja nem volt még eddig, amit le is kopogok. Azonban sajnos pár hét után kiderült, hogy allergiás a tejfehérjére, emiatt pedig azonnal orvoshoz kellett fordulnom”– osztotta meg.

Ha én is tejterméket fogyasztottam, az is probléma volt, ugyanis mivel szoptattam Noelt, így is problémák jelentkeztek nála. Szerencsére hamar túljutottunk a problémán, ugyanis kaptunk egy teljesen mesterséges tápszert, és az 24 órán belül megoldotta a tüneteket. Abba kellett hagynom a szoptatást, mert hiába nem ettem tejterméket, a gasztroenterológus azt mondta, hogy megzavarja Noel emésztését, így csak az általa ajánlott tápszert adhattuk a kisfiamnak. Így csak három hónapig tudtam szoptatni. Hála Istennek az immunrendszere annyira jónak tűnik, hogy elég volt az a három hónap

– fejtette ki.