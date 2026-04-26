Hűha, bomba formában van Singh Viki: „Utoljára kb. 10 éve voltam ilyen súlyban”

Utóljára kb 10 éve voltam ilyen súlyban és formában mint most… Ami más volt akkor, hogy eszetlen koplalással és önsanyargatással sikerült így kinéznem, most viszont elképesztően tudatos vagyok.

Ez egy nagyon fontos változás… ☝🏽☝🏽☝🏽A tény, hogy ma már tisztában vagyok vele mit jelent a kalória deficit és a makrók számolása, hogy mennyire fontos a megfelelő fehérje, zsír , rost bevitel és az izomtömeg növelése pl . Progressziv túlterheléssel, tudatos súlyzós edzéssel, mindent megváltoztatott!! 40 felett is van élet!! Rohadtul van… sőt , az “igazi” életem csak most kezdődik…💕🙏🏽 Rengeteg hatalmas dolog érlelődik körülöttem, és azt éreztem ehhez az kell, hogy erre testileg is készen álljak!!