"Most kezdem elhinni, hogy tényleg “itthon” vagyok!" - Elhagyta az országot Singh Viki

Indiából jelentkezett be a közösségi oldalán Singh Viki. Az énekesnő, aki az édesapja révén félig indiai, most, először látogatott el az országba, ám máris biztos abban, hogy nem utoljára.

Külföldről jelentkezett be Singh Viki / Fotó: Mediaworks Archív

Indiába látogatott el Singh Viki

3. napom Indiában… most kezdem elhinni, hogy tényleg “itthon” vagyok! Életemben először, de nem utoljára! Más mint amilyennek gondoltam… én is más vagyok itt… Majd még jelentkezem, de annyi az élmény és tapasztalás, hogy picit kell ülepedjen bennem mielőtt bármi elhamarkodottat írnék!

- jelentette be a közösségi oldalán Singh Viki, néhány fotó kíséretében, amelyek a Sisodia Rani Ka Bagh-nál, Dzsajpur városában készültek róla.

Az énekesnő - aki annak idején a Rising Star tehetségkutató műsorában tűnt fel -, szülei egyébként korán elváltak, majd ezután az édesanyja egyedül nevelte fel: emiatt jutott arra az elhatározásra, egymaga semmiképp sem vállalna gyermeket.

Egyedüli anyaként sosem vállalnék gyereket. Egy gyereknek sem kívánom azt a gyerekkort, ami nekem volt. Egyedül anyám mellett, férfi példa nélkül

– mondta el korábban Singh Viki.