Pásztor Erzsi: „Belehalok, ha nem állok a színpadon”

Egyre nehezebben viseli a színház hiányát Pásztor Erzsi. Az elmúlt hónapok megterhelő akadályokat görgettek a színművésznő elé: tavaly szeptemberben a zebráról lelépve érte súlyos baleset, melynek következtében kórházba került, majd a kórházból hazafelé újabb baleset érte, és amikor már éppen felépült volna, egy szerencsétlen esés újra ágyhoz kötötte. A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja és Balázs Béla-díjas színésznő nem látja a fényt az alagút végén.

Pásztor Erzsi a szerepeire készülne most már, de nem tudni mikor állhat újra a közönség elé (Fotó: Szabolcs László / Bors)

Pásztor Erzsi összetört a színház hiánya miatt

A Bors felkereste a színésznőt, aki szomorúan nyilatkozott a visszatérést illetően. Egyelőre nem tudni, mikor tud újra színpadra állni.

Ez a legrosszabb érzés a világon. A színház az én egész életem, borzalmas, hogy egyik pillanatról a másikra kényszerszünetre kellett mennem

– nyilatkozta a Borsnak a színésznő.

A színpad, amely magát a levegőt jelenti Pásztor Erzsinek, mindennap hiányzik a számára. Nehezen viseli az űrt, amely szívében keletkezett.

Úgy érzem belehalok, ha nem állok a színpadon. 66 éve vagyok a szakmában, nekem a mindent jelenti, hogy a színpadon vagyok és ezt semmi nem pótolja

– kezdte a színésznő, majd elárulta mit is jelent számára a színház világa:

„Ez egy más világ. Sem elmagyarázni, sem megmagyarázni nem tudom. Nekem az életemet jelenti, mert ennél többet nem akarok és nem is akarhatok. Azt viszont nagyon szeretném, hogy minél előbb visszamehessek, és még egy kicsit ott lehessek.”

Pásztor Erzsi előadásait hiányolja a legjobban (Fotó: archív / hot! magazin)

Pásztor Erzsi lánya viseli gondját a színésznőnek

A színésznő a pandémia óta nem volt ilyen hosszan távol a színháztól, ami akkor is nagyon reménytelen helyzetnek tűnt a számára. Pásztor Erzsi családjában leli most egyetlen vigaszát, akik mellette vannak és igyekeznek kárpótolni őt.

A Covid idején is reménytelennek tűnt a dolog. Mindig annak tűnik, aztán örömmel vesszük azt, hogy végre újra kisüt a nap. Tulajdonképpen az a szerencsém, hogy itt van velem az unokám és a lányom. El vagyok látva emberi szívszeretettel is, mondhatni ezzel próbálom magamat nyugtatni és élvezni, hogy a családom körülvesz, hiszen ez mindig gyógyító erejű

– mondta a Borsnak a Szomszédok Janka nénije.