Itt az első babafotó Molnár Gusztáv és Dorina kislányáról

Molnár Gusztáv élete nagyon jó irányt vett. 2025 szeptemberében feleségül vette Dorinát: akkor még csak a legközelebbi ismerőseik tudták, hogy felesége akkor áldott állapotban volt. Közös kislányuk április 10-én született meg, a büszke apuka pedig az első babafotót is megmutatta.
Molnár Gusztáv felesége április 10-én, pénteken adott életet első közös gyermeküknek. A Borsnak árulták el először, hogy a picinek milyen gyönyörű nevet választottak: Lili Róza. A rajongókat nem hagyták sokáig babafotó nélkül sem, Molnár Guszti a közösségi oldalán jelentkezett be szombaton reggel, éppen csak felocsúdva az előző nap örömteli izgalmából.
− köszöntötte Szabó Lőrinc gyönyörű versével a kislányát a közösségi oldalán a népszerű színész.
Ahogy azt a Bors is megírta: szeptember végén a Borsnak árulta el először Molnár Gusztáv és Dorina, hogy szülői örömök elé néznek. Sőt, egy rózsaszín ruhácskát fogva, Molnár Gusztáv felesége a bébi neméről is lerántotta a leplet. Az áldott állapot valóban mesésen alakult, az elmúlt hónapokban rengeteget utaztak, jókat ették és élvezték az életet. Az utóbbi napok azonban már a lelassulásról és a ráhangolódásról szóltak.
Molnár Guszti a várandósság hónapjai alatt többször is hírt adott a hogylétükről, a minap pedig azt is ellentmondást nem tűrően bejelentette: végig Dorina mellett lesz a szülőszobában, támogatva feleségét a nehéz, de egyszerre mégis csodálatos pillanatokban − amit pénteken közösen át is élhettek.
