Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Csanád, Emil névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megszólalt a pszichológus Szigligeti Ivettről: Ha nem tud segítséget kérni, összeomlás lesz a vége!”

gyászfeldolgozás
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 28. 07:00
Szigligeti IvettDudás Mikipszichológus
A világbajnok kajakos özvegye nem is titkolja, hogy néha úgy érzi, felemészti a gyász. Szigligeti Ivettnek Dudás Miki volt élete szerelme, idén akartak összeházasodni és együtt megöregedni. A szakember szerint az édesanya vőlegénye halála óta robot üzemmódra kapcsolt és teszi a dolgát, azonban nem szabadna mindent egymagának megoldania, mert annak nem lehet jó vége.
D.G.
A szerző cikkei

Január 5-én sokkolta az országot, hogy az olimpikont holtan találták saját otthonában. Dudás Miki családja összetört, párjában, Szigligeti Ivettben pedig számtalan kérdés maradt a végzetes baleset óta. Az özvegy azonban teszi a dolgát: ellátja a gyerekeket, végzi a munkáját, de közben küzd a saját gyászával is, ami nem akar csillapodni. Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint az anyuka jó úton jár, de tudnia kell segítséget kérni a nagyszülőktől, rokonoktól, barátoktól, nem szabad minden terhet a saját vállán vinnie.

Dudás Miki imádta megölelni Szigligeti Ivettet.
Dudás Miki Szigligeti Ivett számára a nagy szerelem volt (Fotó: Mediaworks)

Szigligeti Ivett összetört Dudás Miki halálakor 

  • 2026. január 5-én holtan találták lakásában a sportolót
  • Január 30-án végső útjára kísérték Dudás Mikit
  • A rendőrség lezárta a nyomozást, kizárta az idegenkezűséget 
  • Szigligeti Ivettben számtalan kérdés maradt
  • A gyerekekkel sokat beszélgetnek az édesapáról

Szigligeti Ivett mennyi csapást bír még el? 

Élete szerelmeként beszélt mindig a kajakosról a sztáranyuka, aki alig várta, hogy idén végre megtartsák az esküvőt. Dudás Miki halála azonban összetörte az álmaikat, Szigligeti Ivettben csak a végtelen gyász és a számtalan kérdés maradt. Az anyuka tudja, nem engedheti meg magának, hogy a fájdalom végképp összezúzza, hiszen közös gyermekeiknek már csak ő maradt. Sokat beszélget Mancival és a napokban kórházba került Milóval az apukájukról, nem szeretné, ha elfelejtenék őt.

„Van egy túlélő mechanizmus az emberben, főleg az édesanyákban. Ez a gondoskodó működés, a dinamika, a rendszer az, ami ilyenkor viszi tovább az embert” – magyarázta a Borsnak Dr. Makai Gábor az özvegy gyászfeldolgozásáról. – „Maximális turbófokozatra kapcsolt, hiába súlyos gyász van a háttérben, amikre még további gondok, kérdések pakolódnak, ő nem omlik össze. Mert ez a gondoskodói ösztön összekaparja az utolsó erejét, ez viszi tovább. Mint egy amolyan terminátor, robot üzemmódba lép át, ahol ő majd megold mindent! Mert a gyerekeket vinni kell, hozni kell, enni kell nekik, fürdetni, lefektetni kell őket, miközben még dolgozni is kell, a csemeték betegek lesznek, orvoshoz kell vinni őket. Rengeteg megoldandó feladat, döntés, amit majd ő megold egyedül, mint egy superman, vagyis itt superwoman.”

Köz9ös sírban nyugszik Dudás Miki és édesapja.
Dudás Miki családja újabb tragédiával kellett megküzdjön, Dudás István halála után
(Fotó: MW/Bors)

Segítséget kell tudni kérnie az özvegynek

A szakember arra is figyelmeztet, hogy egy ideig visz tovább ez az üzemmód, de a gyászoló mögött is kell lennie egy hálónak.

„Kívülről hihetetlenül erősnek tűnik, és az is! Ilyenkor nincs olyan opció a fejében, hogy feladja. De mindennek, mindenkinek van határa, az ember egy idő után lemerül, kimerül. Ez a robot üzemmód sokáig működik, de fontos, hogy merjen támaszkodni másra, merjen segítséget kérni. És most nemcsak a szakemberre gondolok, hanem családra, nagyikra, barátokra. Merjen beszélni az érzéseiről is, a félelmeiről, bátran forduljon szeretteihez, kell neki is egy háló, hogy tudja, nincs egyedül, van kihez fordulni. Mert ha ez nincs, akkor összeomlás lehet a vége!”

@borsonline

Dudás Miki kisfia a mai napig próbálja telefonon hívni az apukáját! Január 5-én szörnyű tragédia érte a családot, amikor kiderült, hogy 34 évesen elhunyt Dudás Miki. Párja, Szigligeti Ivett összetört. Ráadásul neki kellett elmondania a gyerekeknek, hogy az apukájuk nincs többé. A 6 éves Narának még aznap elmondta, de a 3 éves Milónak csak másfél héttel később. #bors #dudasmiki #szigligetiivett #gyasz

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu