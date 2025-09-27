Gólyahír! Molnár Gusztáv babát vár a feleségével: "Volt még hely a szívemben, amibe most belecsücsül a kislányunk"

Ennél kedvesebb hír ma már nem lesz! Molnár Gusztáv tündéri babaruha fotójával jelentette be: feleségével kisbabát várnak!

Micsoda örömhír! Molnár Gusztáv felesége terhes (Fotó: Facebook)

Az esküvőn már hárman voltak...

Néhány évvel ezelőtt Molnár Gusztáv kapcsán aggasztó híreket lehetett olvasni: újra és újra megküzdött a démonjaival, ám két évvel ezelőtt fordulópont érkezett az életébe. Megismerkedett Dorinával, akire egy ideig a kedveseként hivatkozott, majd idén februárban világgá kürtölte: eljegyezték egymást, így már a menyasszonyaként említhette őt. A következő mérföldkőre sem kellett sokat várni, éppen két héttel ezelőtt kimondták a boldogító igent.

Mozgalmas év: eljegyzés, esküvő és gyermekáldás néhány hónap alatt (Fotó: Szabolcs László / Bors)

Azt pedig csak a hozzájuk legközelebb állók tudhatták, hogy az esküvőn valójában már „hárman voltak”. A színész szombat délelőtt jelentette be követőinek a közösségi oldalán: gyermeket várnak. Gusztáv talán még csak ízelgette, hogy feleségeként nevezheti Dorinát, s aligha lehetne boldogabb attól, hogy hamarosan a gyermeke édesanyjaként szólíthatja. A bejegyzésből az is egyértelműen kiderül, hogy Dorina kislányt hord a szíve alatt.

Bár a házaspár nem szeretett volna nyilatkozni az örömhírről, a fotót látva senkiben sem marad kétség: boldogabbak nem is lehetnének!

Molnár Gusztáv esküvője: „Szeretik őt, szeretnek engem és szeretnek minket”

Molnár Gusztávék az esküvőjük pillanatain osztoztak a Borssal, a ceremónia után pedig így nyilatkozott a színész:

„Két, törött szárnyú madárként találtunk egymásra. Összekapaszkodtunk és megtanultunk együtt repülni. Sokszor, nagyon sokszor hallottam életem során, hogy egyszer, ha végigmegyek a gyógyuláshoz vezető úton, egy olyan világba juthatok, ami sokkal szebb annál, mint amilyenről valaha álmodni mertem. Nem hittem nekik… Most pedig egy meseszép helyen élünk. Van egy otthonom, amire harmincnyolc éve vágytam és vártam. Tíz perccel ezelőttig, volt egy gyönyörű menyasszonyom, most pedig már a feleségem. Ja, és tegnap volt az első egyetemi napom. Ha pedig körbe nézek, itt van mellettünk nagyjából negyven ember, akik szeretik őt, szeretnek engem és szeretnek minket.”