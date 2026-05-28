"Szeretlek titeket" - Szívszorító üzenetet hagyott maga mögött a tragikusan elhunyt lány

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 28. 05:30
Egy ittas sofőr miatt azonnal szörnyethalt az egyetemista.

Rossz estéje volt, úgy döntött, a pohár fenekére néz, majd nem sokkal később halálos autóbalesetet okozott. Ennek esett áldozatul a 21 éves Lauryn Akey, aki éppen hazafelé tartott egy barátja floridai esküvőjéről, amikor május 17-én hajnali 1 óra körül frontálisan ütközött vele az 53 Dennis Olson Charlotte megyében, aki semmire sem emlékszik a tragédiából. A karambol ráadásul nem sokkal azok után történt, hogy a férfit sérülésekkel kórházban kezelték, majd kiengedték őt. 

Halálos autóbaleset ártatlan áldozata lett a 21 éves lány / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Dennis az autópályán hajtott forgalommal szemben, amikor frontálisan ütközött Laurynnal, aki a becsapódás erejétől kizuhant autójából és szörnyethalt. A lány utolsó üzenete a családjának szólt: ebben azt írta nekik, a halála előtt nem sokkal, hogy szereti őket és nemsokára otthon lesz, csak még gyorsan megtankol. 

Dennis az elfogásakor azt állította, rossz éjszakája volt, de csak egy pohár bort ivott, a véralkoholszintje azonban a megengedett háromszorosa volt. Most halált okozó ittas vezetés miatti gondatlanságból elkövetett emberölés és járművel elkövetett emberölés vádjával kell szembenézzen, noha a férfi - akit óvadék nélkül tartanak fogva -, eddig nem vallotta magát bűnösnek.

 

Lauryn a következő évben szerzett volna diplomát edzéstudomány szakon. Édesanyja, Melinda Mucho elárulta, a lánya ápolónő szeretett volna lenni.

Csodálatos dolgokat vitt volna véghez. A közös élete a párjával csak most kezdődött volna el igazán

- nyilatkozta a gyászoló édesanya. 

Bár Lauryn túl rövid időt tölthetett velünk, maradandó nyomot hagyott mindenki életében, aki szerette és ismerte őt. Vidám személyisége, szeretetteljes szíve, ragadós nevetése és a családjával, valamint barátaival közösen átélt gyönyörű emlékeink miatt örökké emlékezni fogunk rá. Tiszta szívből szerettük őt, és minden egyes nap rettenetesen fog hiányozni

- idézte a család által kiadott közleményt a LadBible.

 

