Kora reggel bénult meg a közlekedés, az M0-son több kilométeres a dugó

Az M0-s autóút keleti szektorában, az M3-as autópálya felé vezető oldalon, Pécel térségében, az M31-es autópálya csomópontjánál egy műszaki hibás kamion vesztegel a külső sávban az 54-es kilométernél. A torlódás több kilométer hosszú - írja az Útinform.
Összeütközött két személygépkocsi Kapuváron, az Ipartelepi úton, a Wesselényi utca közelében. A helyi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, amely során áramtalanítják a járműveket. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.
