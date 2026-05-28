Váratlan lehűléssel keményít be az időjárás, ekkor jön a fordulat

Bár szerdán még nyárias meleg tombolt, napközben kiadott narancssárga riasztás jelezte, hogy a változás elkerülhetetlen. Az időjárás ma már nem lesz viharos az előrejelzések szerint, de a lehűlés sokakat váratlanul érinthet.

Időjárás: széllel jön a lehűlés

A következő napok időjárása

Csütörtökön csak fátyolfelhők szűrik a sok napsütést, ebből csapadék már nem lesz. Az északnyugati szél több helyen erős marad. Felfrissül a levegő: délután 21 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk.

Pénteken túlnyomóan napos és száraz időre van kilátás. Az északnyugati szél még gyakran lesz élénk. Reggel 10, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.

Szombaton továbbra is csak fátyolfelhők zavarják a sok napsütést. Kicsi az esély záporra. Újra erőre kap az északnyugati szél. 24 és 29 fok közé erősödik a nappali felmelegedés - írja a Köpönyeg.