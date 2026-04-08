"Kiakadtam!" - Molnár Gusztáv terhes felesége miatt fakadt ki

Molnár Gusztáv és felesége, Dorina már alig várja, hogy végre a karjaiban tarthassa kislányát. A színész több posztban is elmesélte, minden vizsgálatra elkísérte párját a terhesség alatt és igyekezett minden terhet levenni Dorina válláról. Éppen ezért sosem volt kérdés számukra, hogy Gusztáv is benn lesz a szülőszobán és segíti, támogatja feleségét.

Molnár Gusztáv felesége miatt akadt ki

A színész azonban egy ismerőse miatt teljesen kiakadt és a Facebookon osztotta meg véleményét. Az ismerős szerint ugyanis nem kell a férfinak benn lenni a szülőszobán, mert "nem akarja így látni a párját, mert azután nem tudja, hogyan nézne rá nőként!" Ettől a színész teljesen kiakadt.

"Miért csodás, ha az apa ott van a szülésnél? Mert ez nem csak egy születés – hanem egy közös átlépés. Az anya biztonságban érzi magát, és nincs egyedül a legkiszolgáltatottabb pillanatban. Az apa nem kívülálló lesz, hanem részese annak a pillanatnak, amikor megszületik a gyereke – és vele együtt ő maga is apává válik.

A baba egy olyan térbe érkezik, ahol már kapcsolat van, nem hiány. A kapcsolat pedig kap egy mély, közös élményt, amit semmi más nem tud helyettesíteni. Nem segítség. Nem formalitás. Hanem jelenlét – az élet egyik legigazibb pillanatában. A gyermek születésénél egy család is megszületik" - véli Molnár Gusztáv.

Gusztáv szerint az a férfi, aki "nem tud ugyanolyan nőként" nézni a feleségére, ha látta szülni, éretlen. "Az a férfi, aki attól fél, hogy a szülés után nem tud „nőként” nézni a párjára, valójában nem a nőt veszíti el… hanem az illúzióját róla. Nem a nő változik meg, csak kiderül, hogy a férfi eddig minek látta" - vélekedett.

A színész posztja alatt özönlöttek a kommentek, ahol nők és férfiak osztották meg tapasztalataikat és véleményüket. Aki átélt már apás szülést, mindannyian csodaként írták le az eseményt.