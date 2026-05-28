„Kómából ébredve egy férfival találkoztam, aki azt állította, hogy a szerelmem – a valóság azonban horrorisztikus volt”

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 28. 06:00
A kómából ébredve egy férfi állt az ágya mellett, aki azt állította ő a párja. Az emlékezetkieséssel küzdő nő elhitte, azonban később fény derült a férfi valódi indítékára.

2015-ben, amikor az amerikai Brooke Knisley tíz nap után felébredt a kómából egy szerencsétlen baleset után, egy számára idegen férfit várta őt, aki azt állította, hogy ő a szerelme. A súlyos agysérülést és emlékezetkiesést szenvedett nő elhitte, amit a férfi mondott, azonban hónapokkal később kiderült a horrorfilmbe illő igazság.

A nő súlyos emlékezetkiesését kihasználva hitette el vele, hogy ő a szerelme Fotó:  freepik - illusztráció

Brooke több mint 6 métert zuhant, és súlyos agysérülést szenvedett, amely tartós egyensúlyi, látási, illetve memóriaproblémákat okozott nála. De bármennyire is borzalmas volt Brooke sérülése, ami ezután következett, az valóban nyugtalanító volt. Miután felébredt a kómából, látott egy férfit az ágya mellett állni, aki azt mondta neki: „Az orvosoknak és mindenkinek azt mondtam, hogy te vagy a barátnőm, rendben van?”

Brooke, akit még mindig megzavartak a sérülései, úgy érezte, hogy a férfi valahogy ismerősnek tűnik, de nem volt biztos benne, hogy valóban járt-e vele. Természetesen Brooke-nak furcsa volt az egész, de még mindig túl zavart és rosszul érezte magát ahhoz, hogy komolyabb vitába bocsátkozzon. Az elkövetkező hetekben ez a férfi rendszeres látogatója lett. Bár azt állította, hogy Brooke felépülését próbálja segíteni, prioritásai inkább a lány megjelenésével, mint a jólétével voltak kapcsolatosak:

„Amikor logikai feladatokat oldottam, hogy újra működésbe hozzam az agyamat, ő azt mondta: Talán inkább a borotválkozásra és a szőrtelenítésre kéne koncentrálnod.”

Brooke legközelebbi barátnője a baleset idején külföldön tartózkodott, és meglepetten vette tudomásul, hogy egy új férfi lépett be a barátnője életébe. Miután Brooke elmesélte neki a férfi viselkedését, és hogy a megjelenésére helyezi a hangsúlyt a lelki felépülése helyett, a barátnő így szólt: „Talán van valami, amire nem akarja, hogy emlékezz.”

Csak akkor kezdett kirajzolódni a teljes kép, amikor Brooke legjobb barátnője visszatért külföldi tanulmányútjáról, és meglátta a férfit. Brooke ekkor rájött, miért tűnt olyan ismerősnek az arca, egy évvel korábban szexuálisan bántalmazta a barátnőjét.

Kiderült, hogy tényleg volt valami, amire nem akarta, hogy Brooke emlékezzen. Végül egy veszekedés után a férfi kijelentette, hogy szakít Brooke-kal, ami hatalmas örömet okozott az anyjának, aki soha sem kedvelte őt, és elárulta: 

„Megpróbálta lekapcsolni a gépet rólad. Amikor kómában voltál, odajött hozzám, és azt mondta, ha a dolgok nem alakulnak jól, ne féljünk lekapcsolni a gépet.”

Brooke időnként még kapott tőle hívást vagy e-mailt: tudni akarta, hogy Brooke barátnője vádat emel-e ellene, miután bántalmazta. Az, hogy mi volt a pontos indítéka arra, hogy meghamisítsa a Brooke-kal való „kapcsolatát”, továbbra is tisztázatlan - számolt be róla a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
