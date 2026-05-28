„Kómából ébredve egy férfival találkoztam, aki azt állította, hogy a szerelmem – a valóság azonban horrorisztikus volt”

2015-ben, amikor az amerikai Brooke Knisley tíz nap után felébredt a kómából egy szerencsétlen baleset után, egy számára idegen férfit várta őt, aki azt állította, hogy ő a szerelme. A súlyos agysérülést és emlékezetkiesést szenvedett nő elhitte, amit a férfi mondott, azonban hónapokkal később kiderült a horrorfilmbe illő igazság.

Emlékezetkiesését kihasználva hálózta be a férfi a kómából ébredt nőt

Brooke több mint 6 métert zuhant, és súlyos agysérülést szenvedett, amely tartós egyensúlyi, látási, illetve memóriaproblémákat okozott nála. De bármennyire is borzalmas volt Brooke sérülése, ami ezután következett, az valóban nyugtalanító volt. Miután felébredt a kómából, látott egy férfit az ágya mellett állni, aki azt mondta neki: „Az orvosoknak és mindenkinek azt mondtam, hogy te vagy a barátnőm, rendben van?”

Brooke, akit még mindig megzavartak a sérülései, úgy érezte, hogy a férfi valahogy ismerősnek tűnik, de nem volt biztos benne, hogy valóban járt-e vele. Természetesen Brooke-nak furcsa volt az egész, de még mindig túl zavart és rosszul érezte magát ahhoz, hogy komolyabb vitába bocsátkozzon. Az elkövetkező hetekben ez a férfi rendszeres látogatója lett. Bár azt állította, hogy Brooke felépülését próbálja segíteni, prioritásai inkább a lány megjelenésével, mint a jólétével voltak kapcsolatosak:

„Amikor logikai feladatokat oldottam, hogy újra működésbe hozzam az agyamat, ő azt mondta: Talán inkább a borotválkozásra és a szőrtelenítésre kéne koncentrálnod.”

Brooke legközelebbi barátnője a baleset idején külföldön tartózkodott, és meglepetten vette tudomásul, hogy egy új férfi lépett be a barátnője életébe. Miután Brooke elmesélte neki a férfi viselkedését, és hogy a megjelenésére helyezi a hangsúlyt a lelki felépülése helyett, a barátnő így szólt: „Talán van valami, amire nem akarja, hogy emlékezz.”

Csak akkor kezdett kirajzolódni a teljes kép, amikor Brooke legjobb barátnője visszatért külföldi tanulmányútjáról, és meglátta a férfit. Brooke ekkor rájött, miért tűnt olyan ismerősnek az arca, egy évvel korábban szexuálisan bántalmazta a barátnőjét.