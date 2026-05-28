Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Csanád, Emil névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megvan az új álompár, Schumacher először mutatta meg meseszép szerelmét

Mick Schumacher
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 28. 07:05
IndyCarMichael Schumacher
Egy portugál modell rabolta el a versenypilóta szívét. Mick Schumacher végre nyilvánosan is felvállalta a kapcsolatát.

Korábban a Forma–1-ben is megforduló, ma pedig már az IndyCar sorozatban versenyző Mick Schumacher végre kamerák elé állt barátnőjével. A hétszeres F1-es világbajnok Michael Schumacher fia a napokban egy fényűző gálán vehette át a szezon újoncának járó díjat, az este azonban mégis inkább azért maradt emlékezetes, mert a német pilóta először mutatkozott nyilvánosan új párjával.

Mick Schumacher újra szerelmes
Mick Schumacher újra szerelmes Fotó: NurPhoto

Mick Schumacher gyönyörű modellt szeret

A 26 éves versenypilóta tavaly nyáron, három év együttlét után szakított Laila Hasanovic dán modellel, majd 2026 első hónapjaiban már arról pletykáltak, hogy új nő csavarta el a fejét. Ezt követően napvilágot látott néhány lesifotó, ahogy Clara Ramossal együtt golfoznak Mallorcán, a család villájának közelében. 

Más közös megjelenésre azonban azóta nem került sor, így sokan azt gondolták, nem fordult komolyabbra a kapcsolat – egészen mostanáig. A pilóta  ugyanis az IndyCar-gála vörös szőnyegén már párja oldalán vonult végig. Ezzel megerősítve: Mick Schumacher újra szerelmes.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu