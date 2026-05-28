Megvan az új álompár, Schumacher először mutatta meg meseszép szerelmét

Korábban a Forma–1-ben is megforduló, ma pedig már az IndyCar sorozatban versenyző Mick Schumacher végre kamerák elé állt barátnőjével. A hétszeres F1-es világbajnok Michael Schumacher fia a napokban egy fényűző gálán vehette át a szezon újoncának járó díjat, az este azonban mégis inkább azért maradt emlékezetes, mert a német pilóta először mutatkozott nyilvánosan új párjával.
A 26 éves versenypilóta tavaly nyáron, három év együttlét után szakított Laila Hasanovic dán modellel, majd 2026 első hónapjaiban már arról pletykáltak, hogy új nő csavarta el a fejét. Ezt követően napvilágot látott néhány lesifotó, ahogy Clara Ramossal együtt golfoznak Mallorcán, a család villájának közelében.
Más közös megjelenésre azonban azóta nem került sor, így sokan azt gondolták, nem fordult komolyabbra a kapcsolat – egészen mostanáig. A pilóta ugyanis az IndyCar-gála vörös szőnyegén már párja oldalán vonult végig. Ezzel megerősítve: Mick Schumacher újra szerelmes.
